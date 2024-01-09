З якими хворобами не мобілізують: оновлення переліку хвороб від Міноборони

Міноборони України погоджується, що до лав Сил оборони не потрібно мобілізувати людей з деякими хворобами системи кровообігу, бронхіальною астмою та інсультами. Однак старий перелік може змінитись після прийняття нових пропозицій у Верховній Раді.

В Україні досі є дійсним список захворювань, які дають право отримати відстрочку від мобілізації або отримати висновок про повну непридатність до служби у війську. У оновленні, прийнятому у серпні 2023 року, додали деякі хвороби органів кровообігу та органів дихання. Про те, з якими діагнозами не беруть в армію, ідеться у статті на порталі "Обозреватель".

У статті вказується, що 18 серпня 2023 року Міністерство оборони України видало наказ №490, який вносить зміни в Положення про військо-лікарську експертизу.

У документі вказується, що певним чином змінюється процедура проходження військово-лікарської комісії — наприклад, додаються нові установи, які мають право її проводити. Крім того, уточнюють, з якими хворобами кровоносної системи та органів дихання можна отримати висновок про непридатність.

Мобілізація в Україні — з якими хворобами системи кровообігу знімають з обліку ТЦК

Хвороби системи кровообігу, маючи які можна отримати висновок про непридатність до військової служби:

некоронарогенні хвороби серця (кардіоміопатії, міокардити, міокардіофібрози, кардіосклерози та перикардити) із серцевою недостатністю II-Б-III стадії (стаття 38);

хвороби з підвищеним кров’яним тиском (гіпертонічна хвороба, вторинна гіпертензія) із гіпертонічною хворобою III стадії, коли виявили незворотні структурні ураження (стаття 39);

різні ішемічні хвороби серця (стенокардії, гострий та повторний інфаркт міокарда, атеросклероз, аневризми тощо) із серцевою недостатністю II-Б-III стадії (стаття 40);

різні цереброваскулярні хвороби (різні види крововиливів, ішемічні напади, інфаркти головного мозку, інсульти, закупорки, стенози, емболії, тромбози тощо) зі значними порушеннями функцій (стаття 41);

різні судинні хвороби (хвороби артерій, артеріол та капілярів, наприклад, атеросклероз аорти, ниркової артерії, артерій кінцівок тощо) зі значними порушеннями кровообігу та функцій (стаття 42).

З якими хворобами органів дихання не мобілізують

У наказі №490 додали наступні хвороби, з якими ТЦК може визнати непридатність:

гострі респіраторні інфекції та інші хвороби верхніх дихальних шляхів, а саме — стенози гортані, парези і паралічі гортані, які супроводжуються значними порушеннями функцій говоріння і дихання (стаття 45);

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів (наприклад, хронічні бронхіти, емфізема, обструктивні бронхіти тощо) зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (стаття 46);

тяжка персистуюча бронхіальна астма (стаття 47);

Крім перелічених випадків, у наказі вказали, що додають нові хвороби для органів травлення, шкіри, кістково-м'язової системи тощо.

Зазначимо, незадовго до Нового року у Верховну раду України надійшов законопроєкт №10378, у якому планують внести зміни у низку законів щодо мобілізації. У документі, внесеному на розгляд урядом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, пропонують знизити нижній вік мобілізації та збільшити покарання для громадян, які втекли за кордон або уникають візиту до ТЦК в Україні. Серед можливих новацій — зміна переліку хвороб, з якими людина може бути визнаною непридатність для армії. Також нардепи можуть підтримати ідею, згідно з якою буде лише дві категорії військовозобов'язаних — придатні для війська та непридатні з вилученням категорій "часткової" та "обмеженої" придатності.

Нагадуємо, після аналізу першого варіанту законопроєкту №10378 комітет з нацбезпеки та оборони відправив його на доопрацювання. Під час першого розгляду з парламентарями зустрівся головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний — пояснив, яким є його бачення документа.