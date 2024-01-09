Європейські проєкти танка майбутнього та винищувача можуть не статись, – парламент Франції

В оборонному комітеті вважають, що з Німеччиною не синхронізовано те, як будуть розробляти танки та винищувачі. Окрім того вони можуть надійти в стрій у 2050-х роках, що означає, що треба модернізувати Rafale та Leclerc.

Оборонний комітет Франції має все меншу віру в реалізацію проєктів панʼєвропейського винищувача FCAS та танка MGCS. Про це повідомляє Defense Aerospace.

Франція в кооперації з Німеччиною планує розробити винищувач 6 покоління FCAS та танк нового покоління MGCS. Проте у звіті про оборонний бюджет на 2024 рік сенатори висловлюють стурбованість щодо майбутнього проєктів. Франція має у 2025 році визначитись із тим, чим заміняти винищувача Rafale 4 покоління та танки Leclerc. Але обидва проєкти можуть побачити світ не раніше 2040-2050-х років.

До того ж оборонна промисловість також не має оптимізму щодо розробки танка та винищувача. На перешкоді також стоїть відсутність синхронізації з Німеччиною в питанні розробки.

"Якщо уряди Франції та Німеччини докладали зусиль для запуску етапу дослідження у 2024 році з підписанням документа, що фіксує операційні вимоги двох країн, ми не можемо ігнорувати політичний характер цієї угоди, яка не базується на спільній промисловій стратегії. Питання про майбутнє нашої бронетехніки в середньостроковій перспективі залишається без відповіді", — підсумовують в комітеті.

У питанні танка MGCS Франція ще наголошує на тому, що в Німеччині паралельно працюють заміною Leopard 2. Його розробкою Німеччина займеться з Італією, Швецією та Іспанією. Питання фінансування також має проблеми. Відтак якщо Франція вирішить чекати на MGCS, то треба модернізувати весь парк танків Leclerc.

Художнє зображення майбутнього FCAS

З винищувачами також є проблеми, перший політ вже змістили на 2 роки — на 2029 рік. Це також означає, що серійно виготовляти літаки почнуть в середині 2040-2050-х роках. Як і у випадку з танком, у випадку вибору FCAS треба буде модернізувати наявні Rafale, щоб вони літали ще 25 років. Проєкт має назву F5, але поки дуже розпливчастий. Введення в експлуатацію перенесено на 2035 рік.

Німеччина може стати на заваді експорту майбутніх винищувачів FCAS, як це відбувається з Eurofighter Typhoon. Франція має переконатись, що вона матиме винищувач найвищого рівня, щоб зберегти ефективність повітряного компонента ядерного стримування.

Нагадаємо, 14 грудня Італія приєдналась до розроблення європейського танку наступного покоління.

9 листопада Швеція заявила про намір отримати літак нового покоління, але ще не вирішила, чи буде його купувати, чи розробить власними силами.