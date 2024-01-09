Мобілізація в Україні: військовий дав пораду чоловікам, як підготуватися до служби

За словами бійця 24-ї ОМБр В'ячеслава Журби, військовозобов'язані чоловіки мають розуміти, що рано чи пізно вони потраплять на фронт. Тому важливо заздалегідь подбати про те, де проходитиме служба.

В Україні продовжує діяти загальна мобілізація. За цей час до лав Збройних сил України було призвано сотні тисяч чоловіків. Журналіст 24 Каналу, боєць 24-ї ОМБр В'ячеслав Журба дав пораду чоловікам, як підготуватися до служби в армії.

Краще вибрати бригаду заздалегідь

Як зазначив Журба, військовозобов'язані чоловіки мають розуміти, що рано чи пізно вони потраплять на фронт. Тому важливо заздалегідь подбати про те, де проходитиме служба.

"Якщо ви вузький спеціаліст — вас загребуть, за вами буквально буде черга. Розпитайте у знайомих, які служать уже в ЗСУ, які в них справи в бригаді. Може, ви захочете в якусь конкретну бригаду", — каже В'ячеслав.

За його словами, дізнавшись у знайомих, як їм живеться в конкретній бригаді, мобілізований зможе зробити усвідомлений вибір і не буде розчарований.

Не потрібно чекати повістки

Військовий також зазначив, що не варто чекати повістки на блокпості. Якщо людина хоче служити в певній бригаді, то можна зібрати речі та звернутися до ТЦК самостійно.

"Так, ви опинитеся там, де хочете бути. Так, ви хочете в лапках. Розумію, ніхто не хоче на війну, але така в нас реальність", — зазначає військовий.

Військові не сидять в окопах 24/7

Журба також відповів на запитання, коли у військових є час читати книжки на фронті.

"24/7, 30 днів на місяць мало хто сидить в окопах", — зазначив військовий.

"Є якість ротації, відведення. Усе залежить від напрямку, наявності особового складу. Але варто розуміти, що в армії не тільки піхотинці служать", — зазначає Ярослав.

Військовий пояснює, що на все можна знайти час за бажання. Зокрема, В'ячеслав Журба щойно був мобілізований, був у піхоті та знаходив час на читання на відводі.

"Тому що я так хотів. Зараз я дронщик, знову ж таки ми не працюємо 24/7. Я відпрацював час, який я маю відпрацювати, мене змінили хлопці, я маю час на відпочинок. У цей час можу робити, що хочу", — каже військовий.

Нагадаємо, голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко раніше заявляв, що зниження мобілізаційного віку чоловіків із 27 до 25 років дасть змогу залучити до армії молодших і здорових людей.

Раніше повідомлялося про те, кого можуть призвати на військову службу 2024 року. Добровільно за контрактом можуть мобілізуватися чоловіки віком від 18 до 27 років без бойового досвіду, особи з інвалідністю та відстрочкою за сімейними обставинами, а також жінки.