Посилення мобілізації в Україні: що зміниться для осіб з інвалідністю III групи

Юрист Андрій Топчій відповів, чи не суперечать норми законопроєкту про мобілізацію Конституції України. Він розповів, що сама собою інвалідність і не звільняє від військового обов’язку.

В Україні зареєстрували законопроєкт про мобілізацію, який позбавляє відстрочки осіб з інвалідністю III групи. Юрист Андрій Топчій відповів, чи суперечить ця пропозиція Конституції України.

Він пояснив, що виникає певна розбіжність правом особи на здоров’я та військовим обов’язком. Обидві відповідні норми закріплені у Конституції.

"Кожен громадянин має обов'язок щодо захисту Вітчизни, але реалізація цього обов'язку можлива лише тоді, коли стан здоров'я дає змогу такій особі виконувати військовий обов'язок", — зазначив правник.

Він наголосив, що сама собою інвалідність не є підставою для звільнення від військового обов’язку. Таку підставу створює визнання людини непридатною та виключення її з військового обліку. Однак у законі зазначено, що статус про інвалідність надає відстрочку від мобілізації.

"Моя особиста думка — мобілізація особи з інвалідністю сама собою не суперечить Конституції України, але Конституції суперечило б визнання непридатної до військової служби особи придатною до військової служби", — підкреслив Топчій.

Юрист зазначив, що питання у тому, наскільки критерії непридатності відповідають реальній здатності людини служити у війську. З його слів, остаточно це можуть вирішити лише у Конституційному суді України.

"Звичайно, це не означає, що я підтримую втрату відстрочки для інвалідів третьої групи. Мало того, сподіваюсь і маю надію, що така відстрочка збережеться", — додав правник.

Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що у Міноборони погодились зберегти відстрочку для всіх осіб з інвалідністю. Тобто, ймовірно, після редагування законопроєкт все ж не позбавлятиме відстрочки чоловіків з інвалідністю III групи.

У ЗМІ розібрались, які хвороби додали до списку таких, що дають відстрочку від мобілізації або статус про непридатність до служби.