Путін вирішив націоналізувати патронний завод у Підмосков'ї через аварію котельні

За даними журналістів, власники підприємства ВПК перебувають за кордоном. Через прорив теплотраси 4 січня в місті Климовськ 173 багатоквартирні будинки залишилися без опалення у 20-градусний мороз.

Влада РФ вирішила націоналізувати спеціалізований патронний завод у місті Климовськ (Московська область), котельня якого опинилася в аварійному стані. Рішення ухвалив голова Кремля Володимир Путін, про що повідомив губернатор Московської області Андрій Воробйов на засіданні уряду, передає російський Телеканал 360.

4 січня в одній із частин Климовська 173 багатоквартирні будинки залишилися без опалення. У цей час температура повітря була нижче 20 градусів. Усе через аварію на котельні Климовського спеціалізованого патронного заводу (КСПЗ), причиною якої став прорив теплотраси.

Губернатор Андрій Воробйов заявив, що через зупинку аварійної котельні потрібні "дуже складні оперативні заходи", але власники патронного заводу перебувають за кордоном. Тому владу Московської області уповноважили через надзвичайну ситуацію взяти котельню "в управління". Уже скасовано особливий режим на об'єкті, що пояснювалося тим, що патронний завод належить до військово-промислового комплексу.

Аварія на патронному заводі в Підмосков'ї

Патронний завод у місті Климовськ

Керівництво Московської області раніше заявляло, що не може контролювати роботу котельні, оскільки вона розташована на території "режимного об'єкта". Повідомляється, що про проблеми вони дізналися тільки із соцмереж, у яких з'явилися численні скарги від громадян.

7 січня завели кримінальну справу. Слідство розглядає версію про те, що аварію на котельні спричинила неправильна експлуатація обладнання.

Нагадаємо, що недалеко від нафтобази в російському Нижньому Тагілі стався "якийсь хлопок".

Також повідомлялося, що, за даними слідства, мешканець Черкас представився співробітником Головного управління розвідки МО України, щоб отримати від дружини військового ЗСУ 40 тисяч гривень.