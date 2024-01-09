Додав у список на обмін: у Черкасах "співробітник" ГУР заробив на дружині військовополоненого

Підозрюваний вимагав 40 тисяч гривень з дружини українського військовополоненого за обіцянку "порішати" його обмін, розповіли в прокуратурі.

Related video

У Черкасах затримали чоловіка, який видавав себе за співробітника Головного управління розвідки і за гроші нібито вносив військовополоного у списки на обмін. Про це повідомляє прокуратура Черкаської області.

Так, прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який одержав гроші за обіцянку "порішати" включення військовослужбовця, який перебуває в полоні у РФ, до списку на обмін полоненими.

Важливо

На Дніпропетровщині "побратим" виманив у вдови загиблого бійця пів мільйона гривень

"За даними слідства, чоловік видавав себе за співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, щоб одержати від дружини військового ЗСУ неправомірну вигоду за включення її чоловіка в обмінний список військовополонених ЗСУ. За вплив на прийняття рішення уповноваженою особою Міноборони України обвинувачений одержав 40 тис. грн", — йдеться в повідомленні прокуратури.

У прокуратурі зазначили, що у разі доведення вини, правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що під час боїв 8 січня ЗС РФ на Таврійському напрямку масово здавалися в полон. За добу вдалось полонити 30 російськийх солдатів.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ неподалік Мар'їнки взяли в полон окупанта, який єдиний вижив під час ворожих штурмів. Його вивели з позицій за допомогою дрона.