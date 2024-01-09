Залужний хотів ізолювати Крим у 2022 році ризикованим маневром: США були проти, — ЗМІ

За словами журналістів, у Пентагоні радили зосередитися на Херсоні, оскільки спроба визволення Запорізької області загрожувала стратегічною поразкою. ЗС РФ могли б захопити решту її частини і надалі все узбережжя Дніпра.

Представники військово-політичного керівництва України та США розійшлися в думці щодо того, де і коли має розпочатися контрнаступ на окуповані території. У новій книзі про генерала Валерія Залужного розкриваються плани щодо стрімкого маневру ЗСУ на 2022 рік. Про це пише Business Insider з посиланням на інформацію, опубліковану в новій книжці "Our Enemies Will Vanish" кореспондента Wall Street Journal Ярослава Трофімова.

Головнокомандувач ЗСУ планував провести контрнаступ 2022 року та ізолювати росіян в окупованому Криму, однак керівництво Сполучених Штатів не було згодне з таким планом.

Контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області

За час контрнаступу, згідно із задумом командування, Сили оборони мали "прорватися через Запорізьку область" і перерізати сухопутний коридор, що з'єднує РФ з окупованим Кримом.

Але без вчасної підтримки Вашингтона втілити на практиці такий задум спробували лише наступного року, пише автор. Залужний і президент України Володимир Зеленський були прихильниками сміливого і, на думку деяких оглядачів, ризикованого контрнаступу 2022 року. Тоді ще Росія не встигла вибудувати великі мінні загородження і фортифікації, які завадили проривам ЗСУ у 2023 році.

Такий задум усе ж таки був складний — і гарантій успіху не було. Українським захисникам необхідно було не тільки прорватися глибоко в тил супротивника, а й діяти по ширині та перешкоджати контратакам ЗС РФ із флангів. Але якби цей план спрацював, українці змогли б скористатися отриманим імпульсом після перемог у Битві за Київ і тим, що Росія зазнала втрат в інших районах. Таким чином, Москва залишилася б "без свого головного досягнення у війні".

Україна не просила у США багато

За оцінками Залужного, Україні були потрібні 90 гаубиць і достатній запас боєприпасів до них. Зараз, на думку журналістів, складно оцінювати, чи вистачило б цього, або ж знадобилися ще танки та інша бронетехніка. Але ймовірність того, що ЗСУ вдався б черговий стрімкий маневр, як у Харківській області у вересні 2022 року, все ж існувала.

Запорізька область, здавалося, була відповідним районом для масштабної атаки. На відміну від Херсонської області, тут ЗСУ могли б просунутися далі. Але під час планування представники США попередили, що Україні не вистачає наступальної потужності. Існували побоювання, що під час просування до Мелітополя та узбережжя Азовського моря Сили оборони стануть уразливими.

Аргументи США проти контрнаступу ЗСУ

З точки зору командування США, пише Трофімов, "прорахунок був імовірним, а наслідки — потенційно катастрофічними". Такий ризикований маневр міг обернутися стратегічною поразкою: російські війська могли б захопити частину Запорізької області, що залишилася, і надалі все узбережжя Дніпра. Натомість у Пентагоні порадили зосередитися на Херсоні.

"Причина, через яку ми радили вибрати Херсон, у тому, що у них не було навченого персоналу і техніки, щоб іти на південь, — зазначав високопоставлений представник Міноборони США, який брав участь у написанні книги Трофімова. За його словами, Україна в такому разі звалила б на себе непосильну ношу, а це загрожувало програшем.

Залужний був проти та сказав, що Україна "повинна атакувати там, де потрібно, а не там, де ми хочемо". Але через те, що від Сполучених Штатів залежало основне постачання озброєнь, заперечень було небагато.

Нагадаємо, що напередодні в The New York Times опублікували статтю про те, що у ЗСУ достатньо зброї, але не вистачає особового складу.

Раніше повідомлялося, що ракети Taurus можуть внести перелом після контрнаступу ЗСУ.