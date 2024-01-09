Частина військових після демобілізації залишиться на фронті, але потрібна ясність, – боєць ЗСУ (відео)

Втома війною та деморалізація, перебування в окопах та під постійними обстрілами, як заявив військовослужбовець Єгор Фірсов, діють негативно на військових під час тривалого перебування у зоні бойових дій.

Значна частина військових залишиться у ЗСУ, оскільки вони вже знайшли себе, вони стали професіоналами. Про це розповів військовослужбовець Єгор Фірсов, народний депутат України VII та VII скликань, в ефірі телеканалу "Еспресо".

З його слів, наразі потрібно чітко розуміти терміни служби у лавах українського війська. Закону про мобілізацію повинен розв'язувати це питання, але у військових є питання.

"Людям потрібно відпочивати, оновлюватися", – пояснив він.

Коли підрозділ свіжий, з його слів, показує набагато більшу бойову ефективність. Втома війною та деморалізація, перебування в окопах та під постійними обстрілами діють негативно на військових під час тривалого перебування у зоні бойових дій.

"Тому всім хто на фронті важливо сказати: потерпіть, вам ще воювати рік, два, три, більше, неважливо. Важлива якась ясність і перспектива", – додав захисник.

Єгор Фірсов наголосив на тому, хтось має прийти на заміну бійцям. Він зазначив, що військові не надто прагнуть тримати позиції, а потім, щоб хтось непідготовлений здав локацію. На його думку, якщо завтра забезпечити демобілізацію, то величезна кількість солдатів піде, але все ж значна частина захисників залишиться у ЗСУ, оскільки вони вже є професіоналами.

"Але хотілося б якусь ясність почути від держави", – зауважив Фірсов.

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Демобілізація в ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив про домовленість з Міноборони про демобілізацію військових через 36 місяців, але за певних умов. З його слів, фактор, який наблизить демобілізацію, є відсутність загострень на фронті. А другою умовою буде достатня кількість мобілізованих до цього часу. Він наголосив на тому, що необхідні кадри, боєприпаси та озброєння для продовження активних військових операцій. Особливо важливими є висококваліфіковані фахівці, готові ефективно виконувати поставлені перед ними завдання.

Нагадаємо, 24 грудня у Міноборони заявили, демобілізація буде лише після війни. Керівник відомства розповів, що чекає військових. В Україні створять "матрицю мобілізації", яка покаже українцям, що з ними відбуватиметься після призову до лав Сил оборони.