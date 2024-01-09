Охоронець Путіна керував патронним заводом, який залишив без тепла 173 будинки, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, наприкінці 90-х років Ігор Кушніков керував однією з російських ОЗУ, на рахунку якої понад 40 убивств. Це не заважало поєднувати роботу у ФСБ, де він дослужився до полковника.

Патронний завод у російському місті Подольськ (Московської області), через аварію на якому без тепла у 20-градусний мороз залишилися 20 тисяч осіб, очолював колишній охоронець російського президента Володимира Путіна, а після — полковник ФСБ. Про це повідомляє російське медіа "Агентство".

Останні півтора року гендиректором Климовського спеціалізованого патронного заводу (місто Климовськ входить до складу округу Подольськ) був Ігор Кушніков — наприкінці 90-х років його звинувачували в причетності до одного з російських ОЗУ. При цьому керівництво ОЗУ, на рахунку якого понад 40 убивств, поєднувалося з роботою у ФСБ.

У російських спецслужбах Кушніков дослужився до звання полковника. Згодом його визнали винним за одним епізодом зловживання повноваженнями, але звільнили після закінчення строку давності.

До Кушнікова директором заводу був Ігор Рудика

Раніше директором заводу був Ігор Рудика. За даними "Коммерсанта", йдеться про колишнього співробітника спецпідрозділу ФСБ "Альфа" і співробітника російської Федеральної служби охорони. За даними журналістів, Рудика з 2017 по 2019 роки регулярно перебував серед охоронців Путіна.

До російських силовиків патронним заводом близько чотирьох років керував Іван Дорогих. Але він влаштувався за підробленим дипломом про вищу освіту. За інформацією журналістів, його можуть звинуватити в низці протизаконних дій.

Нагадаємо, що партизани показали стратегічний об'єкт під Москвою. Учасники підпілля розповіли, що один з агентів передав дані ЗСУ про стан радіовузлів, що дасть змогу виявити слабкі місця в протиповітряній обороні.

Також повідомлялося, що у РФ за минулий рік показник пожеж зріс на 125%: горіли заводи, ТРЦ і склади.