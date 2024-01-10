Т-80БВМ зр. 2023 року доїхали на фронт: що відомо про модернізований російський танк

Російські війська представили оновлений Т-80БВМ на виставці озброєнь "Армия-2023". Машина отримала низку оновлень, а також гірший тепловізійний приціл через західні санкції.

В російських соціальних мережах показали танк Т-80БВМ зразка 2023 року, який показали на торішній виставці озброєнь "Армия-2023". Про це повідомляє Army Recognition.

На окупованій частині Запорізької області ворог показав оновлений танк Т-80БВМ зразка 2023 року. Окупанти застосовують машини під штурмів українських позицій. Т-80БВМ зазнав візуального оновлення й козирок нового типу. У РФ показали модифікацію машини під час виставки "Армия-2023".

За оцінками видання, "Омськтрансмаш" може модернізовувати до 150 танків Т-80БВМ зразка 2023 року. 15 з них нібито вже перебувають на фронті. Мова йде саме про модернізацію Т-80, які були на зберіганні, а не про виготовлення нових танків.

Т-80БВМ зразка 2023 року на фронті

Оновлений Т-80БВМ має кілька оновлень:

посилення бронювання на башті та корпусі;

"мангал" нового типу;

покращений динамічний захист та протикумулятивні решітки;

камуфляж "Накидка" для зменшення видимості.

Окрім цього на танки вже почали встановлювати комплекс РЕБ "Волнорез", який має придушувати роботу безпілотників. Також змінили тепловізійний приціл. Замість "Сосни-У" встановили простіший 1ПН96МТ. Окремо зазначається, що Т-80БВМ зр. 2023 року має підвищену швидкість заднього ходу до 20 км/год з попередніх 11 км/год.

Нагадаємо, 11 вересня ЗМІ писали, що РФ змінює акцент у виробництві танків на Т-80БВМ, а не Т-90М "Прорив".

20 грудня "Птахи Мадяра" показали знищення російського танку Т-80БВМ в районі Кринок, де українські військові мають плацдарм.