"Атеш" виявив базу ЗС РФ у несподіваній локації: що з'ясували партизани (фото, відео)

На території бази ворога було розміщено до п'яти одиниць КамАЗів для перевезення особового складу та боєкомплекту, машина зв'язку "ГАЗ-66" та УАЗік, розповіли в українському підпіллі.

Українське підпілля виявило місце розташування Збройних сил Російської Федерації в Чорноморському в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Наші агенти розвідали місце розташування особового складу та тренувального табору Росії в Чорноморську", — йдеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що російська база розташована на старому винзаводі, який давно не працює. Зокрема, на КПП знаходилося декілька людей, ще до 120 осіб всередині. Також на території було розташовано до п'яти одиниць КамАЗів для перевезення особового складу та боєкомплекту, машина зв'язку "ГАЗ-66" та УАЗік, ймовірно, командирський.

Координати військової бази ЗС РФ у Чорноморську — 45.497557, 32.717339.

У партизанському русі "Атеш" наголосили, що агенти систематично займаються розвідувальними операціями для подальших диверсій, отримана інформація оперативно передається ЗСУ.

Нагадаємо, 9 січня в партизанському русі "Атеш" заявили про те, що російські військові готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Протягом місяця ворог створював вогневі точки, споруджував нові фортифікаційні споруди та зміцнював старі, створював "тероборону" та посилював патрулі.

3 січня стало відомо про те, що партизани виявили радіолокаційну станцію РФ у Севастополі в тимчасово окупованому Криму. За інформацією партизанів, могло бути знайдено мобільну радіолокаційну станцію аеродинамічних і балістичних об'єктів на середніх і великих висотах 55Ж6М "Небо-М".