Російський ВМФ формує п'ять дивізій морської піхоти й одну бригаду, — головком РФ

На сьогодні у складі флотів країни-агресора є п'ять бригад і один полк морської піхоти. За словами адмірала Миколи Євменова, нові формування будуть створені в "середньостроковій перспективі".

Головнокомандувач Військово-морського флоту РФ адмірал Микола Євменов 10 січня заявив, що в Росії буде сформовано п'ять дивізій і одну бригаду морської піхоти. Нові підрозділи створять у "середньостроковій перспективі", передає агентство ТАСС.

"З метою нарощування бойових можливостей морської піхоти як окремого роду сил ВМФ у середньостроковій перспективі планують переформувати наявні п'ять бригад морської піхоти на флотах у дивізії морської піхоти, а полк морської піхоти Каспійської флотилії — у бригаду", — сказав Євменов.

Фактично головком російського ВМФ повторив слова глави Міноборони Сергія Шойгу, який у грудні оголосив про створення вищевказаних підрозділів.

За інформацією з російських джерел, наразі у складі ВМФ РФ є п'ять бригад і один полк. По одній бригаді мають флоти: Чорноморський (810-та бригада), Балтійський (336-та бригада) і Північний (61-ша бригада), а в складі Тихоокеанського флоту — дві бригади 155-та і 40-та. При цьому в складі Каспійської флотилії є окремо сформований 177-й полк морської піхоти.

Тепер же всі бригади, виходячи зі слів Євменова, будуть переформовані в дивізії, а полк розгорнуть у бригаду.

Раніше повідомлялося, що в Україні завершується процес формування Корпусу морської піхоти Військово-морських сил. Нове військове формування діятиме за стандартами НАТО і зможе створити власне оперативне угруповання для ведення бойових дій.