Удар по морпіхах ЗС РФ: військовий показав, як виглядає локація росіян після атаки ЗСУ (відео)

ЗСУ вдарили по концертній залі, в якій зібрали для святкового нагородження російських окупантів. Зі слів командира Роберта Бровді, там загинули 25 бійців.

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Полковник ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан опублікував відео ураженої концертної зали, в якій відбувалося святкове нагородження 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Про це відомо з його соцмереж.

"Місце концерту Кобзона", — підписав кадри військовослужбовець.

На відео видно, що раніше крита сцена перетворилась на таку, де можна проводити виступи просто неба.

Удар-відплата по ЗС РФ: що відомо

21 листопада командир взводу другої штурмової роти при 28 ОМБр ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що захисники помстилися ворогу за ракетний удар по бійцях 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

З його слів, російських окупантів зібрали на святкове нагородження до Дня ракетних військ і артилерії в Росії. ЗСУ дочекалися, коли ворожі бійці зберуться у замаскованому місці, та завдали удару.

"Мадяр" інформував, що внаслідок "відплати" захисників 25 російських армійців загинули, ще понад сотня отримала поранення.

Російські джерела підтвердили інформацію про удар. Повідомлялось, що нагородження відбувалось у селі Кумачове в Донецькій області.

Згодом у мережі опублікували перши кадри після прильоту по будинку культури у Кумачовому. Зазначалось, що в момент удару на сцені виступала акторка з Москви Поліна Меньших, і вона загинула внаслідок атаки.

Нагадаємо, вночі на 23 листопада у Підмосков’ї пролунав вибух та загорілася електростанція. Після цього у кількох населених пунктах повністю зникло світло.

Заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов розповів про ситуацію на Бахмутському напрямі. З його слів, Сили оборони "не тільки відбилися, а й продовжують тримати ініціативу на передньому краї".