Мобілізація в Україні: Арахамія розповів, коли Рада схвалить посилення призову

Із законопроєкту про мобілізацію можуть прибрати норму про блокування банківських карток та рахунків ухилянтів, розповіли журналісти з посиланням на джерело в Раді.

Верховна Рада у першому читанні розгляне законопроєкт про мобілізацію у четвер 11 січня. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telergam-каналі 10 січня.

"Лідер Коаліції Давід Арахамія з трибуни Парламенту тільки що оголосив, що завтра буде перше читання по законопроєкту по мобілізації", — сказав Ярослав Железняк.

Він зазначив, що перше читання відбудеться з пропозиціями комітету.

Народний депутат з партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що розгляд законопроєкту про мобілізацію з рекомендаціями комітету 11 січня не означає те, що законопроєкт приймуть вже завтра.

"Арахамія пропонує завтра в першому читанні розглянути законопроєкт про мобілізацію з рекомендаціями комітету. Це не означає, що законопроєкт приймуть завтра!! Це означає, що його відправлять на доопрацювання до другого читання", — розповів Гончаренко.

Видання "ТСН.ua" з посиланням на джерело у Верховній Раді заявило, що із законопроєкту про мобілізацію можуть прибрати норму про блокування банківських карток та рахунків ухилянтів.

Нагадаємо, 9 січня народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що комітет з питань національної безпеки не ухвалив рішення щодо законопроєкту про мобілізацію під час засідання.

10 січня Народний депутат від політичної сили "Батьківщина" і член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко розповів про правки до законопроєкту про мобілізацію, які обговорювали на засіданні комітету 9 січня.