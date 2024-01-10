ЦНС отримав дані про увʼязнених на ТОТ українців: відомі імена членів "каральної системи" (фото)

Згідно із документом, який отримали активісти "Кібер Спротиву", загальне наповнення колоній та ізоляторів тимчасово окупованих територій Луганщини станом на травень 2023-го складає 3756 осіб.

Активісти "Кібер Спротиву" отримали доступ до великого масиву даних про "каральну систему" так званої "ЛНР". Зокрема, дізналися про в’язнів "іноземців", злочини російських військових та імена колаборантів. Про це у середу, 10 січня, повідомили у Центрі національного спротиву.

За словами координаторів підпілля, російські окупанти, які нині "заправляють" на Луганщині, самі називають більшість своїх в’язнів — українцями.

"І зараз мова не про військовополонених або політв’язнів. Ідеться буквально про всіх засуджених або арештованих", — наголошують у Центрі.

На Луганщині утримують понад 3 тисячі "іноземних" громадян

Масив даних, якими поділилися активісти "Кібер Спротиву" отримали від джерела на окупованих територіях. Перший архів, як уточнюють в ЦНС, датовано лютим 2023 року.

"Поліція Ростовської області звертається до місцевих тюремників, аби ті надали інформацію "про іноземних громадян, які відбувають покарання у в’язницях на Луганщині", — зазначають у пресслужбі.

Крім того, координатори підпілля уточнюють, що відповіді готують за підписом Олексія Череповського — керівника так званої "пенітенціарної системи "ЛНР".

"З неї слідує, що на Луганщині утримують понад 2 тисячі іноземних громадян (точна цифра: 2101)", — додають у ЦНС.

За інформацією Центру національного спротиву, "іноземцями" російські окупанти називають громадян України, які народилися та все життя мешкають на Луганщині. Однак серед ув’язнених є й громадяни Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Молдови, Таджикистану, Росії, особи без громадянства та один власник паспорта Латвії.

Агенти заявляють, що "іноземці" становлять понад 50% від числа тих утримуваних на ТОТ Луганщини, кого окупанти визнають засудженими.

Однак, згідно з іншим документом, який також отримав "Кібер Спротив", загальне наповнення колоній та ізоляторів тимчасово окупованих територій Луганщини станом на травень 2023-го складає 3756 осіб.

У колоніях окупанти "зводять рахунки": утримують членів "бандформувань "ЛНР"

Партизани додають, що в Алчевській колонії половина утримуваних хвора на туберкульоз, у Селезнівській утримують жінок, а Краснолуцька — вважається "зоною для політичних".

"Останнє стосується передусім "зведення рахунків" між різними групами окупантів. Понад три десятки людей з утримуваних у Краснолуцький колонії засуджені за статтею 335 (державна зрада) або 336 (шпигунство) так званого кримінального кодексу "ЛНР", — розповідають у ЦНС.

Більшість таких засуджених, як запевняють у пресслужбі, це колишні члени бандформувань "ЛНР" або ж чиновники окупаційної адміністрації.

"Хвилі зачисток там відбувалися неодноразово", — кажуть координатори підпілля.

Як приклад, у Центрі розповіли про утримуваного в колонії на ТОТ громадянина Латвії, колишнього журналіста та найманця Валєнтіна Вєсєлова, який воював "під проводом" Алєксандра Бєднова (близького соратника екс-глави так званої "ЛНР" Ігоря Плотницького). У ЦНС додають, що Вєсєлов став "латвійським шпигуном" після зміни верхівки у 2017 році. Нині чоловік відбуває покарання у колонії в Боково-Хрустальному.

Крім того, за інформацією ЦНС, у жіночій колонії в Селезнівці тримають колишню "радницю заступника керівника ради міністрів ЛНР" Діану Салуквадзе.

Також, як додають агенти, у Боково-Хрустальному утримують Сергія Кондрашева, чиє ім’я, прізвище та по-батькові "повністю співпадають з даними екс-очільника "Лугмедфарм" — установи, яка монополізувала ринок ліків в окупованій області.

"Перелік "засуджених судами "ЛНР" — лише верхівка айсбергу. Значна частина утримуваних — це ті, стосовно кого немає навіть фейкових вироків. Зокрема, військовополонені або люди, яких банально викрадають з територій, які росія окупувала після початку повномасштабного вторгнення", — наголошують у повідомленні.

Людей з України незаконно вивозять і судять у Ростовській області РФ: деталі

Активісти "Кібер Спротиву" отримали у розпорядженні документи, котрі підтверджують незаконне етапування українців з Луганська до Ростова-на-Дону.

Також вони виявили, що Новочеркаський гарнізонний військовий суд регулярно використовується для перебування російських військових злочинців, які вчиняли злочини проти місцевого населення Луганщини.

Активісти мають у своєму розпорядженні 13 постанов щодо цієї теми, які були винесені лише протягом другого кварталу 2023 року.

Типові статті обвинувачення включають в себе вбивства, крадіжки, розбої, грабежі, вимагання, дезертирства та самовільні покидання військової частини.

"Вдалося встановити принаймні три місця перебування українських військовополонених на Луганщині — це колишні Суходільська та Свердловська колонії №36 і №38, а також уже згадуваний Луганський слідчий ізолятор", — запевняють в ЦНС.

Активісти встановили імена працівників "пенітенціарної системи": список

Більшість отриманих даних, за словами координаторів підпілля, були передані органам правопорядку та до бази "Миротворець". Активістам вдалося встановити імена працівників так званої "пенітенціарної системи", серед них:

Олексій Череповський, який роками керує тюремною системою в так званій "ЛНР" протягом років і продовжує це робити зараз, вже під російським прапором;

Вадим Луговской — відповідальна особа за всі нотаріальні процеси у відомстві;

Дмитро Герасимов — колаборант, який погодився стати "зіц-головою" так званої ліквідаційної комісії "УИН МВД ЛНР" (назва тюремної системи "ЛНР" до формального об’єднання з російською);

Тетяна Кринична — керівниця архівного відділу.

"Мають успіхи": окупанти виманюють дані про полонених

Окрім того, за інформацією ЦНС, активісти виявили, що російські окупанти намагаються збирати дані про українців у полоні та їхніх родичів й мають "певні успіхи у цьому".

Як додають партизани, родичів полонених або зниклих безвісти українців закликають надсилати "звернення" до окупаційних адміністрацій з проханням підтвердити чи спростувати перебування певної особи в каральних закладах.

Деякі родичі, зазначають у ЦНС, надають окупантам скан-копії паспортів, свідоцтв про народження і шлюби, дані про місця проходження служби, номера військових частин тощо.

Чому цього не слід робити: пояснення ЦНС

Координатори підпілля наголошують, що відповідні звернення не допомагають знайти рідних у полоні.

"Окупанти ведуть окрему звітність стосовно полонених і їхніх місць перебування. Доказом цьому є дані про "іноземців" у каральних закладах "ЛНР". У переліку немає жодного військовополоненого і навіть полонених, "засуджених" окупантами, — запевняють у Центрі національного спротиву.

Крім того, як додають у ЦНС, подібні звернення можуть суттєво ускладнити життя полоненого.

"Якщо ж ідеться про відомі у медіа підрозділи, то окупанти можуть використати полонених з пропагандистською метою, ініціювавши судові процеси проти них. Це ще більше відтермінує звільнення", — додають у повідомленні.

Також, за словами координаторів підпілля, ворог може катувати військових, аби отримати ще більше інформації, а надані окупантам дані можуть негативно позначитися на побратимах полоненого, які продовжують битися у складі Сил оборони.

Нагадаємо, що під час боїв 8 січня ЗС РФ на Таврійському напрямку масово здавалися в полон.За добу вдалось полонити 30 російських солдатів.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ неподалік Мар'їнки взяли в полон окупанта, який єдиний вижив під час ворожих штурмів. Його вивели з позицій за допомогою дрона.