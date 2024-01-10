"Ситуація дуже критична": військовий жорстко прокоментував новий закон про мобілізацію

Дипломат і військовослужбовець Володимир Омелян заявив, що в Україні "бавляться в імітацію мобілізації". Новий законопроєкт він схарактеризував як суперечливий.

Дипломат, ексміністр інфраструктури України та військовослужбовець ЗСУ Володимир Омелян жорстко висловився щодо мобілізації в Україні та урядового законопроєкту, покликаного її посилити. Про це відомо з ефіру телеканалу "Еспресо" від 10 січня.

"Насправді у нас ситуація дуже критична. Тому, що ми бавимося в імітацію мобілізації, і бавимося в неї не віднедавна — коли була проголошена чергова ініціатива про новий закон. Цією небезпечною грою займаємося з 2023 року, щонайменше з другої половини", — підкреслив він.

Військовий заявив, що система мобілізації в Україні — зруйнована. На його думку, мобілізаційні заходи "свідомо зірвані".

Проте новий законопроєкт про мобілізацію Омелян назвав суперечливим. Він наголосив, що навіть з цим документом, який пропонується українцям як "панацея", поспіху немає. В той самий час у суспільстві панує думка, що йти в армію — це "страшно і небезпечно".

Військовослужбовець запевнив, що війна потребує участі кожного українця. Він наголосив, що служба у ЗСУ не означає смерть, а веде до перемоги.

"Чим більше нас зголоситься, тим більше ми покажемо свою рішучість у бажанні перемогти ворога", — пояснив Омелян.

На його думку, в Україні необхідно запровадити електронний реєстр військовозобов’язаних. Тоді держава матиме чітке розуміння щодо мобілізаційного ресурсу.

Також військовий виокремив як необхідне формування потреби ЗСУ та відновлення зруйнованої машини мобілізації. Лише після запуску цього механізму, зі слів Омеляна, можна буде присвятити увагу виключно навчанню новобранців.

"У результаті нормального публічного роз'яснення стану речей у нас би знов з'явилася купа добровольців. Ніхто б не чекав, що війна закінчиться сама собою, і, можливо, навіть перемогою, а чітко розумів би, що це справа кожного з нас", — додав він.

Коментар Володимира Омеляна (про мобілізацію — з 2:03)

Нагадаємо, нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Верховна рада розгляне законопроєкт щодо мобілізації 11 січня. Депутат Олексій Гончаренко пояснив, що це означає.

10 січня нардеп Олексій Гончаренко розповів, як оборонний комітет ВР запропонував змінити законопроєкт про мобілізацію. Зокрема, пропозиції стосуються відстрочок, електронних повісток та звільнення з військової служби.