Україна отримала $3 млрд фінансової допомоги у 2023 році, — ООН

За словами речника організації Савіано Абреу, якщо до повномасштабного вторгнення Росії в Україну ООН планувало підтримати близько 2 мільйонів людей, то наразі кількість людей, які потребують допомоги міжнародної організації, сягнула 18 мільйонів осіб.

Україна посіла друге місце у світі за обсягами фінансової допомоги у 2023 році, отримавши 3 мільярди доларів. Про це заявив речник Управління ООН з координації гуманітарних справ Савіано Абреу в інтерв'ю інформагентству "Укрінформ".

При цьому він додав, що це частина із суми, якої Україна потребувала, — 3,9 мільярда доларів.

"Проблема в тому, що 2024 року нам потрібен практично такий самий рівень фінансової підтримки. Це виклик, який ми маємо подолати", — наголосив Абреу.

За словами речника ООН, наразі вперше в історії взаємовідносин України і ООН фіксується зниження рівня допомоги. Він уточнив, що торік частина коштів спрямовувалася на підтримку людей, які живуть нині на тимчасово окупованих територіях країни. Проте цьогоріч, зазначає Абреу, ООН зосередиться на допомозі людям, які живуть у прифронтових регіонах.

"2,5 мільярда доларів були надані в рамках звернення гуманітарних організацій по фінансову підтримку, спільного з організаціями в Україні — агенціями ООН, неурядовими, місцевими та міжнародними організаціями", — уточнив речник.

Він зауважив, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну ООН планувало підтримати близько 2 мільйонів людей. Зараз кількість людей, яких повинна підтримати міжнародна організація, сягнула до 18 мільйонів осіб.

"Відповідно зріс і рівень запиту на фінансування. У 2022 році загальна сума фінансової допомоги, якої ми потребували, становила 4,3 мільярда доларів. Це величезне збільшення фінансування допомоги в Україні. У 2024 році ми звернемося по фінансову підтримку обсягом трохи більше 3 мільярдів доларів для реагування", — зауважив речник.

Однак Абреу підкреслив, що обсяги фінансування вражають, враховуючи, що ситуація у світі нестійка повсюдно. Оскільки численні кризи позбавляють прав мільйонів людей у десятках країн світу, за словами речника, існує конкуренція за фінансування.

"Порівнюючи, наприклад, із Сирією, де розгортається одна з найбільших гуманітарних криз у світі, Україна посідає друге місце за обсягами отриманої фінансової допомоги у 2023 році. Але це все одно шокуюче, що існує необхідність у такому рівні підтримки країни, яка б могла сама себе забезпечувати, якби не російське вторгнення", — сказав він.

Фокус писав, що у всьому світі офіційно зареєстровано понад 6,34 мільйона українських біженців, з яких 5,9 мільйона, або 93%, перебувають в Європі. Таку статистику станом на 3 січня 2024 року представило агентство ООН у справах біженців.