"Ми однозначно засуджуємо": в ООН делегати фотографувалися з представником РФ (відео)

Зазначимо, що водночас помічник Генсека ООН Халед Хіарі сказав, що організація засуджує напади на міста і села в Україні та Росії.

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30 грудня після засідання Радбезу ООН частина делегатів вирішила сфотографуватися з представником Росії Василем Небензею. Це можна було побачити під час трансляції заходу на офіційному каналі ООН на YouTube.

Делегати фотографувалися з Небензею

Зазначимо, що водночас помічник Генсека ООН Халед Хіарі заявив, що організація засуджує напади на міста і села в Україні та Росії.

"Ми однозначно засуджуємо всі напади на міста і села як в Україні, так і в Російській Федерації", — сказав він.

Також Хіарі зазначив, що напади на цивільне населення і цивільну інфраструктуру є неприйнятними і мають припинитися негайно.

Раніше повідомлялося, що Чехія відмовилася пояснювати РФ, чому для ударів по Бєлгороду використовували її озброєння. Так, у МЗС Чехії заявили, що охоче візьмуть участь у засіданні Радбезу ООН, де Росія оголосить про виведення військ з іншої країни.

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони РФ заявили, що для атаки на Бєлгород Україна нібито використовувала дві ракети "Вільха" в забороненому касетному спорядженні, а також реактивні снаряди РСЗВ Vampire чеського виробництва.