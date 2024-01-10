Росіяни провели фільтрацію мешканців Рубіжного після падіння власної авіабомби, — ЦНС

За інформацією координаторів підпілля, з району, куди РФ скинула авіабомбу, було виселено понад 300 осіб. Згодом в їхніх будинках росіяни провели обшуки.

Російські окупанти використали застосування у понеділок, 8 січня, авіабомби на тимчасово окуповане Рубіжне у Луганській області для проведення фільтрації мешканців у місті. Про це у середу, 10 січня, повідомили у Центрі національного спротиву.

"Місцева окупаційна адміністрація використала цю ситуацію для проведення додаткових фільтраційних заходів у місті", — йдеться у повідомленні.

У будинках мешканців провели обшуки

Так, за інформацією в ЦНС, з району бомбардування було виселено понад 300 осіб. Згодом в їхніх будинках окупанти провели обшуки під час відсутності мешканців.

Окупанти затримали людей, яких запідозрили у "нелояльності"

Як додають координатори підпілля, людей утримували у тимчасових пунктах, де також перевірили їх дані, телефони та наявність паспорта Російської Федерації.

У ЦНС зазначили, що в результаті росіяни затримали низку осіб, яких запідозрили у "нелояльності".

Падіння авіабомби у Рубіжному: що відомо

На Рубіжне 8 січня впала російська авіабомба ФАБ-250. За словами голови так званої "ЛНР" Леоніда Пасічника, сталося начебто нештатне сходження боєприпасу.

Він повідомив, що внаслідок падіння авіабомби постраждалих немає. Через небезпеку вибуху бомби частину мешканців відселили у намети неподалік, дехто з людей переїхав до родичів.

За словами голови Луганської ОВА Артема Лисогора, приховати інцидент окупанти не змогли через велику кількість свідків. Квартал, на який впала бомба, був одним із небагатьох, які залишився цілим після штурмів окупантів весною 2022 року.

Також він повідомляв, що внаслідок падіння авіабомби були постраждалі. Деяких людей госпіталізували, а декого перевезли до пункту тимчасового перебування.

Нагадаємо, також 10 січня у Центрі національного спротиву повідомили, що активісти "Кібер Спротиву" отримали доступ до великого масиву даних про "каральну систему" так званої "ЛНР". Зокрема, дізналися про в’язнів "іноземців", злочини російських військових та імена колаборантів.

5 січня у Центрі національного спротиву повідомили, що російські військові вирішили посилити пропаганду на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, ворог продовжує промивати мізки дітям, для цього у кожній школі окупанти створюють музейні центри "СВО".

22 грудня у ЦНС розповіли, що ворог вивозить українських дітей до Москви на пропагандистську виставку "Росія", де переконують маленьких українців у тому, що України не існує.