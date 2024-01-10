Науседа оголосив про новий пакет допомоги Україні на 200 млн євро: що до нього увійде (відео)

За словами президента Литви, у січні Київ отримає від Вільнюса боєприпаси, генератори і системи детонації, а в лютому — бронетранспортери М5777.

Рада національної оборони Литви схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів євро. Про це сказав президент Литви Гітанас Науседа на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 10 січня.

Науседа заявив, що Литва продовжує підтримувати українців у їхній боротьбі з російською агресією всіма засобами: військовими, економічними, політичними. Зокрема, на Раді національної оборони Литви було схвалено довгострокову військову допомогу Києву на суму 200 мільйонів євро.

За словами литовського лідера, у січні в Україну буде відправлено боєприпаси, генератори та системи детонації, а в лютому — бронетранспортери М5777. Політик анонсував навчання українських солдатів і зміцнення співпраці в оборонній промисловості, а також згадав про те, що Литва формує коаліцію з розмінування України.

Науседа підкреслив, що в липні минулого року у Вільнюсі було ухвалено важливі рішення щодо зближення між НАТО та Україною. На його думку, членство України в Альянсі є лише питанням часу.

"Україна не самотня в цій боротьбі зі злом. Литва була з Україною від початку війни і буде разом до перемоги", — сказав Науседа.

Пресконференція Володимира Зеленського та Гітанаса Науседи

Литва передасть Україні новий пакет допомоги: що говорить Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі подякував литовському колезі за нову оборонну підтримку.

Український лідер наголосив, що йдеться не просто про допомогу, але також і про спільне виробництво. Зокрема, досягнуто домовленостей щодо виробництва засобів боротьби з БПЛА. Відповідні документи також укладено і за іншими напрямами оборонної промисловості.

"Зброя, техніка, тренування наших воїнів, лідерство Литви в коаліції з розмінування — все це надає нам сили", — зазначив президент.

Нагадаємо, 10 січня Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Литви. Він повідомив, що головними темами для обговорення будуть безпека, інтеграція в ЄС і НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, а також подальша координація європейської підтримки.

Раніше, 26 грудня, Гітанас Науседа припустив, що Росія може зробити спробу атаки на країни НАТО, якщо Захід припинить підтримку України. Він також заявив, що підтримка України, ймовірно, не припиниться найближчим часом.