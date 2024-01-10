"Йдуть за квадрокоптерами до наших позицій": в ЗСУ про те, як росіяни без бою здаються в полон

Через те, що окупанти відмовляються іти на штурми, на передову прислали представників вищого командування. Деякі здаються в полон по програмі "Хочу жити", але в основному це відбувається в бою, говорять в командуванні Сухопутних військ.

На Таврійському напрямку почастішали випадки, коли окупанти здаються в полон до Сил оборони. Вони також відмовляються йти у наступ і тікають з позицій. Про це "Еспресо" розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За його словами, вище командування РФ погрожує російським військовослужбовцям розстрілами та фізично знущається з них.

"Нещодавно близько 40 окупантів самовільно покинули окопи та намагалися втекти зі зброєю в бік Криму. Тобто, йдеться про цілий взвод армії РФ. Була інформація, що їх виловлюють і намагаються повернути назад", — повідомив він.

За його словами, через те що окупанти відмовляються іти на штурми, на передову прислали представників вищого командування, вони залякують військових, погрожують їм розстрілами та застосовують насильство.

"Так вони стимулюють окупантів до проведення штурмових дій. Вони принижують їх як морально, так і фізично. Свіжомобілізовані, які тільки потрапили на фронт, ще не бачили тих жахіть і нічого не розуміють. Тому відмовляються йти у наступ ті, що вже були на штурмах, вижили якимось чином, але повертатись туди знову їм страшно", — розповів Штупун.

Він додав, що окупанти, зокрема, відмовляються йти в наступ через санітарні умови на фронті та погіршення погодних умов.

"Вони погоджуються стояти в обороні, але йти в наступ, проводити штурмові дії не хочуть. Адже, навіть незначне поранення при морозах і нинішньому рівні польової медицини РФ, завершується в більшості випадків смертю", — зазначив Штупун.

Як повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку впродовж чотирьох днів 30 осіб здалися у полон.

"Інколи це залишки штурмових груп. Наприклад, йде група з 10 людей, 7 з яких загинуло, а інші йдуть за квадрокоптерами до наших позицій. Оператори БпПЛА їх ведуть, щоб вони здавалися в полон. Інколи наші розвідувальні групи або штурмові підрозділи захоплюють зненацька на деяких позиціях. Деякі виходять за домовленістю по програмі "Хочу жити", але в основному росіяни здаються в бою", — повідомив він.

Нагадаємо, що в районі Мар'їнки окупант єдиний вижив з штурмової групи і здався в полон дрону ЗСУ. Українські військові вивели його у безпечне місце.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ за допомогою дрона врятували українського бійця, який потрапив у полон до ЗС РФ. Українські захисники знищили піхоту ворога і вивели побратима, де його забрала група.