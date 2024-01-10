"Вийдемо з НАТО": Трамп заявив, що США не допомагатимуть Європі, якщо на неї нападуть

Трамп заявив, що Північноатлантичний альянс "мертвий", а ЄС винний Вашингтону 400 мільярдів доларів через німців, які не заплатили за свою оборону.

Експрезидент США Дональд Трамп, який готується до участі в президентській гонці, заявив, що ніколи не допоможе Європі, якщо на неї нападуть. Про це пише Рolitico.

За словами французького єврокомісара Тьєррі Бретона, про це Трамп заявив на засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Ви повинні розуміти, що якщо Європа зазнає нападу, ми ніколи не прийдемо, щоб допомогти вам і підтримати вас. До речі, НАТО мертве, і ми підемо, ми вийдемо з НАТО", — сказав Трамп президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн у 2020 році.

Також він додав, що ЄС винні йому витрачені на оборону гроші.

"І, до речі, ви винні мені 400 мільярдів доларів, тому що ви, німці, не заплатили того, що вам довелося заплатити за оборону", — сказав Трамп.

Як комісар, відповідальний за промислову політику та оборонний порядок денний ЄС, Бретон наполягав на тому, щоб ЄС посилив свої власні можливості самооборони на тлі війни Росії в Україні.

"Це був великий тривожний дзвінок, і він може повернутися. Тож зараз, як ніколи, ми знаємо, що, звісно, ​​ми самі по собі. Ми є членом НАТО, майже всі ми, звичайно, у нас є союзники, але у нас немає інших варіантів, окрім як різко збільшити цю опору в щоб бути готовим до всього, що трапиться", — сказав Бретон про Трампа.

Нагадаємо, що політолог Петро Олещук 8 січня заявив, що Трамп може розвалити НАТО, а східні європейські країни розуміють, що самотужки не зможуть упоратися з агресією РФ.

6 січня повідомлялося, що Верховний суд США розгляне питання про можливу дискваліфікацію експрезидента Дональда Трампа від участі у внутрішньопартійних виборах Республіканської партії.