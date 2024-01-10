У Придністров'ї заявили про стрілянину біля кордону з Україною: що відомо (карта)

За даними "міністерства державної безпеки" невизнаної республіки, двох людей із ПМР було переміщено на територію України. У ДПСУ або Міноборони цю інформацію поки не коментували.

У середу, 10 січня, у "Міністерстві державної безпеки" невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) повідомили про стрілянину біля кордону з Україною. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Повідомляється, що інцидент нібито стався в неділю, 7 січня 2024 року. Згідно з твердженням пресслужби, двоє людей із невизнаної республіки опинилися на території України.

Придністров'я межує з Україною Фото: Скриншот

"Поблизу придністровсько-українського кордону стався інцидент із застосуванням вогнепальної зброї, по завершенню якого двоє придністровських громадян були переміщені на територію України", — заявили в "міністерстві".

У відомстві також уточнили, що обставини події ще з'ясовують. Українська сторона і Кишинів поки що не коментували заяву.

Нагадаємо, 25 вересня пресслужба уряду Молдови повідомила, що в Придністров'ї впали уламки ракети С-300. Вибух стався в повітрі. Кишинів відправив військових спостерігачів із контингенту спільних миротворчих сил на місце падіння уламків ракети в селі Кіцкани на лівому березі Дністра.

Президентка Мая Санду 26 вересня заявила, що Молдова не може провести розслідування обставин падіння російської ракети на території невизнаного Придністров'я в селі Кіцканах, оскільки туди не допускають представників конституційних органів влади.