Розбив параліч після отримання повістки: на Закарпатті судили завідувача музею

Неявку до військкомату у зазначений день в суді визнали недоведеною, а чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши покарання на іспитовий термін.

У Закарпатській області судили чоловіка, який ухилявся від мобілізації. Його засудили до іспитового терміну. Про це йдеться у вироку Хустського районного суду Закарпатської області.

За матеріалами суду, завідувач Липовецького краєзнавчого музею з Хустського району отримав повістку і 8 грудня 2022 року пройшов ВЛК. Комісія визнала його придатним до військової служби, а 12 грудня 2022 року він мав з'явитися до ТЦК та СП, але не з'явився ні тоді, ні протягом року.

Представники ТЦК та СП подали на ухилянта до суду.

В суді краєзнавець заявив, що того дня, коли він мав прибути в ТЦК, йому відібрало одну сторону тіла, тому він не прийшов до ТЦК та СП.

"Цього ж дня 12 грудня 2022 р. він до РТЦК та СП не прийшов оскільки почував себе хворобливо, а саме у нього паралізувало правий бік. Лише наступного дня він звернувся до лікаря, який призначив йому лікування", — йдеться у матеріалах судової справи.

Також зазначається, що 12 грудня чоловік до медиків не звертався, а звернувся наступного дня і отримав направлення до відповідного фахівця. до медиків не приходив, проте звернувся наступного дня та отримав направлення до фахівців.

"Зазначені докази, сумнівів у їхній достовірності не викликали, викладені чи посвідчені в них відомості є такими, що мають значення для встановлення фактів і обставин кримінального провадження, визнається і оцінюється судом як належні та допустимі, а у сукупності — достатніми та взаємозв`язаними для прийняття процесуального рішення", — йдеться у вироку суду.

У суді визнали, що висловлені стороною захисту доводи щодо неможливості явки 12 грудня 2022 року через стан здоров`я не підтверджені жодними доказами та є недоведеними.

Завідувача музею визнали винним за ст.336 КК України та засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши на 2 роки іспитового терміну.

Нагадаємо, що суд посадив за ґрати чоловіка, який отримав повістку та поїхав у Карпати на відпочинок. У суді чоловік сказав, що не зміг приїхати у військкомат, адже був хворий. Окрім того, він боїться, що поїде на фронт та загине там.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині ув’язнили чоловіка, який ухилився від мобілізації, бо його брат вже проходить службу та "цього є достатньо".