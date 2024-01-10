"Голоси шукають активно": у Раді розглянуть закон про мобілізацію без правок, — нардеп

Депутат Ярослав Железняк спрогнозував, коли пройдуть перше та друге читання урядового законопроєкту. Нині оборонний комітет ВР збирає пропозиції від фракцій.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк поділився оновленою інформацією щодо законопроєкту про мобілізацію. Про це відомо з його публікації у соцмережах від 10 січня.

"Зараз збирають пропозиції від фракцій, які рекомендації включити в текст рішення Комітету", — розповів нардеп.

Він повідомив, що 11 січня о 9:00 почнеться погоджувальна рада від фракцій. Вже о 10:00 заплановане зібрання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. На ньому, ймовірно, винесуть рішення прийняти закон в першому читанні та оголосять рекомендації щодо правок.

Вже о 12:00, зі слів Железняка, почнеться засідання ВР, на якому пройде голосування за перше читання. Якщо воно пройде успішно, автори документа матимуть два тижні на подання правок. Вже у лютому проєкт закону в такому разі розглянуть у другому читанні — в оборонному комітеті та залі парламенту.

"Голоси шукають активно, ну і фракцію навіть для цього збирають сьогодні ввечері", — додав депутат.

Пост Ярослава Железняка від 10 січня Фото: Скриншот

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко розкрив деталі щодо правок, які рекомендує оборонний комітет Ради до законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, пропонується виключити пункт про вручення повісток електронною поштою.

Раніше 10 січня нардеп Ярослав Железняк інформував, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оголосив про перше читання мобілізаційного законопроєкту 11 січня.