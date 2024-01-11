Не тільки зброя і люди: в ОП назвали фактор, що впливає на перемогу України у війні (відео)

За словами Михайла Подоляка, відчуття страху досі має певні впливи на перебіг війни і насамперед це стосується міжнародних партнерів.

Для того, щоб здобути перемогу у війні з Росією, буде недостатньо мати лише зброю і людей. Є ще один важливий фактор. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалу "Ми-Україна" 10 січня.

За його словами, не лише технічні ресурси щодня наближають закінчення війни. Ще є психологія і віра в те, що перемога над Кремлем можлива, а сама Російська Федерація не є тією країною, яку потрібно боятися.

Водночас радник глави ОП зауважив, що йдеться далеко не про Україну та її жителів, адже вони вже це давно продемонстрували.

"Я про інших наших партнерів, тому що вони досі сумніваються в тому, що Путін це не та людина, з якою можна про щось домовитися, це не та людина, яка буде дотримуватися тих чи інших домовленостей і це не така людина, яка є сильною. Це відчуття, що нам страшно, воно, на жаль, ще має певні впливи. І це психологічно не дозволяє прийняти ключові рішення", — заявив Михайло Подоляк.

Наразі вкрай важливо ухвалити рішення, продовжує представник ОП, з таких питань. Насамперед партнерам потрібно зрозуміти, що Росія має обов'язково програти.

Далі має початися математичний прорахунок, які саме ресурси потрібні для того, щоб Кремль програв в Україні. І насамкінець Михайло Подоляк наголосив, що час усвідомити, що Україна самостійно не зможе виграти.

"Це не війна Росії проти України. Це війна авторитаризму проти демократії", — йдеться в повідомленні.

У результаті, щойно перераховані вище речі буде ухвалено, тоді в України з'явиться і зброя, і інвестиції на виробництво озброєння як усередині країни, так і за кордоном.

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Нагадаємо, 10 січня повідомлялося, що президент Володимир Зеленський розповів, як Україні перемогти у війні. За його словами колись настане день, коли президента Росії Володимира Путіна вже не буде, однак зараз Україна, Молдова та країни Балтії повинні об'єднатися, щоб не дати відродитися імперії.

Також під час візиту до Литви глава держави заявив, що Володимир Путін не закінчить війну, доки ми всі разом не закінчимо її. Загалом є кілька країн на європейському континенті, які можуть стати наступними жертвами російської агресії.