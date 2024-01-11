США хочуть від Зеленського чіткого плану війни: ЗСУ розглядають кілька варіантів, — ЗМІ

За словами журналістів, чиновники у Вашингтоні стурбовані можливими розбіжностями між Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Передбачається, що це заважає створенню нової стратегії.

Радник із національної безпеки США Джейк Салліван порушить тему більш конкретного плану війни з Росією під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським під час Економічного форуму в Давосі. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами журналістів, чиновники у Вашингтоні стурбовані можливими розбіжностями між Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Передбачається, що це заважає створенню нової стратегії.

Як розповіло одне з джерел, українські військові зараз розробляють плани на 2024 рік, і на розгляді перебуває повний спектр варіантів. США хочуть визначити, як вони можуть найкраще скоординувати свою підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе.

Повідомляється, що вирішальний прорив фронту в найближчі місяці малоймовірний. Тому партнери України вважають, що вирішальне значення має розробка стратегії, яка дасть змогу захистити поточні позиції ЗСУ, а потім пройти лінії оборони.

Військова допомога від США: республіканці хочуть конкретного плану

У матеріалі сказано, що США та інші країни G7 працюють з Україною над завершенням довгострокових двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки. Вони сподіваються укласти їх уже наступного місяця.

Видання зазначило, що запит адміністрації президента США Джо Байдена на допомогу для України цього року в розмірі 61 мільярда доларів застопорився на кілька місяців через опозицію республіканців у Конгресі. Серед вимог — більша ясність щодо планів України.

Сенатор-республіканець від штату Айова Джоні Ернст сказала, що ніхто не може чітко пояснити, який вигляд має перемога України.

"Нам потрібно знати, який їхній план. І я впевнена, що саме цього домагається адміністрація", — заявила вона.

Нагадаємо, що ЗМІ раніше повідомляли, що Зеленський планує відвідати Швейцарію й особисто виступити на Економічному форумі в Давосі. За словами журналістів, візит Зеленського може тривати близько двох днів. Щоправда, остаточне рішення ще не ухвалено, адже все залежатиме від ситуації на фронті.

Також повідомлялося, що в ЄС встановили термін, у який приймуть допомогу Україні. Лідери Євросоюзу сподіваються ухвалити пакет на 50 мільярдів євро, але також готують альтернативні варіанти підтримки України. Тим часом експерти попереджають, що Володимир Путін готовий воювати до 2030 року.