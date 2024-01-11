"Насичують резервами": офіцер спрогнозував активізацію боїв на фронті (карта)

Активізація дії ворога, як зазначив військовий експерт Андрій Крамаров, не пов’язана з певними датами, на кшталт 7 січня, коли Російська православна церква святкує Різдво.

Російські війська наразі насичуються резервами та перегруповуються, тому спостерігається певне умовне зменшення інтенсивності бойових дій. Військовий експерт Андрій Крамаров, офіцер резерву ЗСУ, повідомив подробиці в інтерв'ю OBOZ.UA.

Вже за кілька днів, на його думку, можна очікувати на нову активізацію ворога. З його слів, дії ворога не пов’язані з певними датами, на кшталт 7 січня, коли Російська православна церква святкує Різдво.

Андрій Крамаров звернув увагу на те, що ситуація на початку січня та станом на середину грудня дещо змінилася. Інтенсивність бойових дій все ж дещо зменшилася.

"Але знизилася не суттєво. Вона продовжує бути доволі високою", – зауважив він.

Офіцер резерву ЗСУ назвав причину відносного зниження активності — залежить від об’єктивного стану армії ворога, її виснаження, а не через новорічні свята. Останній тиждень окупанти намагаються використати час для підготовки, тому відбувається перегрупування, реорганізація, підтягування резервів. Це стосується Авдіївського напрямку, Таврійського, лівобережжя Херсонщини, Бахмуту тощо.

Експерт вважає, що збільшення кількості техніки та резервів знову дозволить активізувати спроби штурму наших позицій. При цьому їхня інтенсивність може бути доволі високою.

Крамаров оцінив ситуацію й в районі Авдіївки. Він зауважив, що "сили ворога, зосереджені тут, наразі виснажені". Проте, й на цій ділянці фронту невдовзі варто очікувати інтенсифікації рівня бойових дій.

Фото: Deep State

Нагадаємо, 9 січня аналітик Олександр Коваленко заявив, що РФ прагне накопичити 60 тисяч осіб для наступу на Авдіївку. У районі міста зараз перебуває від 40 до 45 тисяч ворожих військових.