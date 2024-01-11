Масові рейди на ухилянтів: у Києві посилили заходи з мобілізації, — ЗМІ (документ)

Журналісти, посилаючись на дані Нацполіції, зазначають, що впродовж минулого року зареєстровано 61 кримінальне провадження через ухилення від призову до лав Сил оборони. До суду за обвинувальним актом вже скерували 11 таких справ.

У Києві та Київській області почали вживати активніші заходи із залучення до лав ЗСУ військовозобов’язаних, що зумовило поширення різних чуток. Про це пише Telegraf.

Журналісти видання подали до Головного управління Нацполіції у Києві інформаційний запит щодо масових рейдів і кількості кримінальних проваджень проти ухилянтів.

Як зазначили у слідчому управлінні, від початку повномасштабного вторгнення станом на 9 січня 2024 року підрозділи столичної поліції зареєстрували 86 кримінальних проваджень, які стосувалися ухилення від призову на військову службу. При цьому 61 з них зареєстровано за 2023 рік.

Крім того, за обвинувальним актом до суду у столиці спрямували 11 кримінальних проваджень.

Відповідь ГУ Нацполіції на запит журналістів Фото: Скріншот Відповідь ГУ Нацполіції на запит журналістів Фото: Скріншот

Водночас анонімні інсайдери видання ще раніше розповіли про величезну кількість проваджень, відкритих проти ухилянтів у низці обласних центрів. Також стало відомо про сотні винесених вироків за ст. 336 КК (ухилення).

Нагадаємо, 10 січня народний депутат Ярослав Железняк писав, що законопроєкт про мобілізацію можуть почати розглядати у Верховній Раді 11 січня. З нього можуть прибрати норму про блокування банківських карт і рахунків ухилянтів.

9 січня нардеп Вадим Івченко заявляв, що комітет Верховної Ради з нацбезпеки може рекомендувати внести кілька поправок до документа, які стосуються демобілізації, права на відтермінування і тимчасових заходів обмежень.