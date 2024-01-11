"Законна ціль": командувач ВМС про нову базу російського флоту в Абхазії

За словами Олексія Неїжпапи, будь-який корабель з Андріївським прапором ВМФ РФ є законною цілю для України в будь-якій частині світу.

Росія будує нову базу для Чорноморського флоту на території окупованої частини Грузії в Абхазії. Для України нова стоянка є законною ціллю. Про це повідомив командувач Військово-морських сил адмірал Олексій Неїжпапа в інтервʼю "Українській правді".

За словами Неїжпапи, РФ дійсно будує в Абхазії морську базу, але там буде радше пункт базування для розосередження кораблів. На одній базі неможливо тримати весь флот, особливо якщо врахувати умови в Новоросійську.

"Для нас законна ціль – будь-який корабель, який несе Андріївський прапор Військово-морського флоту Росії. Де би він не був у будь-якому місці світового океану", — заявив Неїжпапа.

Окрім цього він пояснив, чому для РФ важливо мати нову базу. Новоросійськ має не найкращі погодні умови, особливо взимку. В Новоросійську є такі вітри, які називаються бора — це сильний вітер, який сходить з кавказьких гір. Саме через це порт в місті незручний для кораблів, а за умов поганої погоди треба мати неабиякі здібності, щоб забезпечити навігаційну безпеку.

Севастополь при цьому є закритою бухтою, яка географічно захищена від усіх вітрів, окрім західного. Цю особливість Неїжпапа назвав символічною.

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