"Ознака слабкості": італійський адмірал розкритикував НАТО через ситуацію в Червоному морі

Найефективнішим складом коаліційного військово-морського з'єднання, як вважає ексначальник генерального штабу ВМС Італії Луїджі Бінеллі-Мантеллі, мають бути маневрені багатоцільові фрегати, які зможуть впоратися з повітряними безпілотниками і малими суднами.

Неспроможність США та ЄС провести спільну військово-морську місію в Червоному морі є ознакою слабкості в небезпечні часи. Заявив італійський адмірал Луїджі Бінеллі-Мантеллі, колишній начальник генерального штабу Збройних сил Італії, повідомляє Euobserver.

Він звернув увагу на те, що Франція та Італія вирішили не приєднуватися до коаліції на чолі з США в Червоному морі. Це не матиме жодного впливу з оперативної точки зору, оскільки військово-морські сили добре навчені координувати свої дії навіть за межами певного ланцюга командування, але певні наслідки все ж є.

"З політичної точки зору це доказ нашої слабкої згуртованості як партнерів по НАТО, так і партнерів по ЄС", – сказав Луїджі Бінеллі-Мантеллі.

На думку адмірала, Альянс повинен переглянути і розширити своє значення у забезпеченні стабільності і безпеки у світі. ЄС також має задуматися над власною міцністтю.

Колишній начальник генерального штабу Збройних сил Італії наголосив на тому, що операція в Червоному морі не просто спрямована проти Ізраїлю, оскільки це прямий виклик усім західним країнам.

"Перевіряє нашу рішучість і згуртованість для захисту нашої економіки і наших спільних цінностей і способу життя", — сказав він, маючи на увазі свободу судноплавства у відкритому морі.

Прокоментував Бінеллі-Мантеллі й наявність італійського фрегата Virginio Fasan в регіоні. Судно оснащене військово-морською гарматною системою Davide. Вона розроблена італійською компанією Finmeccanica, яка може відстежувати і збивати безпілотники або навіть протикорабельні ракети, що рухаються швидше, на відстані до 5 км від судна. На його думку, найефективнішим складом коаліційного військово-морського з'єднання мають бути саме маневрені багатоцільові фрегати, які зможуть впоратися з повітряними безпілотниками і малими суднами, що загрожують комерційному судноплавству.

Операція Prosperity Guardian в Червоному морі

Пентагон 19 грудня оголосив про початок операції Prosperity Guardian проти хуситів. Багатонаціональна ініціатива з безпеки під егідою Об’єднаних морських сил має на меті забезпечити свободи судноплавства в Червоному морі. У США назвали цей регіон критично важливим водним шляхом. Завдяки йому здійснюється дотримання основних принципів свободи судноплавства. Це головний комерційний коридор, який сприяє міжнародній торгівлі.

Нагадаємо, 10 січня ВМС США і Британії відбили наймасованішу атаку хуситів на судна в Червоному морі. Ракети та БПЛА хуситів відбили американські есмінці, винищувачі F-18 з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower, а також есмінець протиповітряної оборони HMS Diamond Королівського військово-морського флоту Великої Британії.