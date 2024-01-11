"Атеш" побував на аеродромі РФ у Криму: яку техніку виявили партизани (фото)

На військовому об'єкту ворог проводить ремонтні роботи деяких бортів. Також на аеродромі відсутня постійна охорона, розповіли в українському підпіллі.

Українське підпілля провело розвідку на аеродромі в Євпаторії в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Наш агент проник на аеродром окупантів у Євпаторії та успішно провів розвідку", — йдеться у повідомленні.

На аеродромі партизани виявили російський ЗРГК "Панцирь-С1", декілька літаків Бе-12 та Ан-12. Також на об'єкті ворог проводить ремонтні роботи деяких бортів. Крім цього, "Атеш" помітив відсутність постійної охорони всієї території.

Також підпілля поділилося координатами об'єкта РФ у Євпаторії — 45.217859, 33.391138.

Аеродром РФ у Криму

У партизанському русі наголосили, що не перестають стежити за противником та знаходять нові військові об'єкти по всій території півострова.

"Ми не дамо р*шистам використовувати анексовані території у своїх злочинних цілях", — додали в "Атеш".

Нагадаємо, 10 січня в партизанському русі "Атеш" розповіли про виявлення місця розташування російських військових у Чорноморському в тимчасово окупованому Криму. Окупанти облаштували свою базу на старому винзаводі, який давно перебуває у неробочому стані. На території бази було виявлено до п'яти одиниць КамАЗів, машина зв'язку "ГАЗ-66" та УАЗік.

3 січня в "Атеш" повідомили, що виявили радіолокаційну станцію ЗС РФ у Севастополі в Криму. За інформацією партизанів, це могла бути мобільна радіолокаційна станція виявлення аеродинамічних та балістичних об'єктів на середніх і великих висотах 55Ж6М "Небо-М".