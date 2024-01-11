"Активи мають бути знайдені та конфісковані": Зеленський закликав посилити тиск на Росію (відео)

У Росії, зі слів президента України Володимира Зеленського, є дефіцит зброї та озброєння, який впливає на стійкість на фронті.

Росія повинна понести повну відповідальність за напад на Україну та скоєні злочини. Про це керівник української держави Володимир Зеленський сказав на зустрічі з представниками ЗМІ за результатами перемовин із президентом Естонії Аларом Карісом.

Політик наголосив на тому, що варто шукати активи Росіє у світу. Він закликав заморозити їх, оскільки РФ повинна заплатити повну ціну за агресію.

"Її активи та активи усіх осіб, які пов'язані з державою агресором мають бути знайдені заморожені та зрештою конфісковані", — заявив Зеленський.

Він звернув увагу на те, що така пауза допоможе окупантам. Політик також прокоментував й здатність цивілізованих держав збільшити виробництво.

"Світ також не встигає наповнювати склади України. Але зараз у РФ є дефіцит і ми бачимо, як цей дефіцит впливає на їхню стійкість", – заявив Зеленський.

Президент України дав зрозуміти, що Росія не варто давати часу на перепочинок. Так дії можуть завершитися великою трагедією.

"Дати паузу? Ризикнути? Дати два-три роки Росії, вона потім може переїхати нас", — зазначив Зеленський.

Допомога від Естонії для України

Естонія 4 роки виділятиме Україні 0,25% ВВП на оборону. З початку повномасштабної війни допомога Естонії Україні склала 500 млн євро. Про це сказала прем'єр-міністрка під час засідання Ради державної оборони Естонії.

Також вона закликала інші країни Європи та Північної Америки успадкувати естонський приклад. Окрім цього в наступні роки Естонія виділятиме 14 млн євро на рік на спільні з Україною проєкти на відновлення країни.

Нагадаємо, 10 січня Зеленський розповів, як Україні перемогти у війні з російськими окупантами. Україна, Молдова та країни Балтії повинні об'єднатись, щоб не дати відродитися імперії, заявив президент під час візиту до Литви.