Бійці ЗСУ посилюють БМП Marder системою Sania: що відомо про комплекс проти БПЛА
Купольний комплекс придушення Sania здатний протистояти як одиничним БПЛА, так і цілим роям у радіусі 1,5 км. При цьому глушилка вмикається тільки в разі виявлення загрози з боку дронів, що дає змогу економити енергію.
Українські бійці оснастили свої бойові машини піхоти (БМП) Marder 1A3 німецького виробництва системою Sania, призначеною для протидії FPV-дронам. Це розгортання є відповіддю на зростаюче використання цього виду БПЛА в російсько-українській війні, що триває. Про це 11 січня повідомили оглядачі Army Recognition.
Експерти пишуть, що купольний комплекс придушення Sania, що інтегрований у БМП Marder 1A3, пропонує подвійний підхід до захисту від безпілотників: виявлення та придушення. Детектор системи сканує присутність безпілотників FPV — як окремих одиниць, так і цілих роїв — у радіусі 1,5 км.
Після виявлення активується компонент придушення, здатний глушити сигнали дронів на відстані до 1 км. Причому глушилка вмикається тільки в разі виявлення загрози з боку БПЛА, що дає змогу економити енергію і зменшувати електронну сигнатуру машини, що дуже важливо в бойових умовах.
Також наголошується, що Marder 1A3 відомий своїм бронезахистом і універсальністю на полі бою, тому інтеграція Sania підвищує мобільність цього рішення по боротьбі з безпілотниками.
"Така мобільність необхідна для боротьби з FPV-дронами, які часто використовуються для розвідки і цілевказівки в мінливій бойовій обстановці", — пояснили експерти.
Характеристики:
- маса 15-20 кг;
- джерело живлення 100В ~ 240В;
- ступінь захисту — IP66;
- методологія виявлення: пасивне виявлення радіочастотних сигналів;
- радіус дії до 1,5 км;
- кут захисту: повні 360 градусів, весь повітряний простір;
- габарити: ширина 120 мм, висота 305 мм, глибина 200 мм;
- робоча температура: від -20°C до 60°C;
- придушення спрямоване на керування FPV дронами з потужністю: 300-400 Вт.
Раніше повідомлялося, що Велика Британія передала українським захисникам наземні пускові установки з ракетами ASRAAM для боротьби з російськими безпілотниками. Стверджується що дана система ППО має 90% ефективність при знищенні повітряних цілей.