Бійці ЗСУ посилюють БМП Marder системою Sania: що відомо про комплекс проти БПЛА

Купольний комплекс придушення Sania здатний протистояти як одиничним БПЛА, так і цілим роям у радіусі 1,5 км. При цьому глушилка вмикається тільки в разі виявлення загрози з боку дронів, що дає змогу економити енергію.

Українські бійці оснастили свої бойові машини піхоти (БМП) Marder 1A3 німецького виробництва системою Sania, призначеною для протидії FPV-дронам. Це розгортання є відповіддю на зростаюче використання цього виду БПЛА в російсько-українській війні, що триває. Про це 11 січня повідомили оглядачі Army Recognition.

Експерти пишуть, що купольний комплекс придушення Sania, що інтегрований у БМП Marder 1A3, пропонує подвійний підхід до захисту від безпілотників: виявлення та придушення. Детектор системи сканує присутність безпілотників FPV — як окремих одиниць, так і цілих роїв — у радіусі 1,5 км.

Після виявлення активується компонент придушення, здатний глушити сигнали дронів на відстані до 1 км. Причому глушилка вмикається тільки в разі виявлення загрози з боку БПЛА, що дає змогу економити енергію і зменшувати електронну сигнатуру машини, що дуже важливо в бойових умовах.

Комплекс придушення Sania на українському БМП Marder 1A3. Джерело: Army Recognition

Також наголошується, що Marder 1A3 відомий своїм бронезахистом і універсальністю на полі бою, тому інтеграція Sania підвищує мобільність цього рішення по боротьбі з безпілотниками.

"Така мобільність необхідна для боротьби з FPV-дронами, які часто використовуються для розвідки і цілевказівки в мінливій бойовій обстановці", — пояснили експерти.

Характеристики:

- маса 15-20 кг;

- джерело живлення 100В ~ 240В;

- ступінь захисту — IP66;

- методологія виявлення: пасивне виявлення радіочастотних сигналів;

- радіус дії до 1,5 км;

- кут захисту: повні 360 градусів, весь повітряний простір;

- габарити: ширина 120 мм, висота 305 мм, глибина 200 мм;

- робоча температура: від -20°C до 60°C;

- придушення спрямоване на керування FPV дронами з потужністю: 300-400 Вт.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія передала українським захисникам наземні пускові установки з ракетами ASRAAM для боротьби з російськими безпілотниками. Стверджується що дана система ППО має 90% ефективність при знищенні повітряних цілей.