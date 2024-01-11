Гроза дронів: в Німеччині завершили випробування комплексу ППО Skyranger 30 (відео)

Башта Skyranger 30 є універсальною та мобільною платформою, яку можна інтегрувати на різні БТРи чи бойові машини.

Компанія Rheinmetall наближається до початку серійного виробництва комплексу протиповітряної оборони Skyranger 30 A1. Про це повідомляє пресслужба оборонного підприємства.

Мобільний комплекс ППО в грудні успішно пройшов випробування на випробувальному полігоні групи Ochsenboden у Швейцарі. Установку перевірили в стаціонарному та мобільному режимах.

Skyranger 30A1 — це дослідна установка, яка має прокласти шлях до повної кваліфікації комплексу Skyranger 30 A3 у середині нинішнього року. Зазначається, що комплекс має модульну конструкцію, що дозволить замовнику обрати різні варіанти радарів чи ефекторів.

Угорщина вже замовила у Rheinmetall контракт на розробку машини на базі ББМ Lynx KF41. Данія та Німеччина також планують придбати Skyranger 30 на різних базах.

В основі комплексу Skyranger лежить револьверна гармата Oerlikon калібром 30х173 мм. Вона відома вогневою міццю та потужністю. Заявляється, що комплекс може працювати за найнесприятливіших погодних умов. Комплекс зможе уражати безпілотники, щоб прикривати наземні війська. Система здатна працювати як в автономному режимі, так і в мережі інших комплексів. Конструкція башти дозволяє інтегрувати її в різноманітні машини, як в пілотовані, так і безпілотні.

Нагадаємо, 24 жовтня Україна утворила спільне підприємство з Rheinmetall. Планується обслуговувати техніку, а далі налагодити серійне виробництво техніки.

4 січня Німеччина передала Україні новітній комплекс Skynex.