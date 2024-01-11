Військо-тактичний "фурор": під Кремінною росіяни напали на свої ж позиції, — боєць ЗСУ
В атаку пішли новоприбулі окупанти — вони застосували БМП і внаслідок штурму змогли "закріпитися", розповів доброволець 24 ОШБр.
В районі Кремінної на Луганщині російські окупанти атакували власні позиції. Про це у своєму телеграм-каналі розповів доброволець 24 ОШБр "Айдар", позивний "Осман", Станіслав Бунятов.
Зазначається, що в атаку пішли новоприбули окупанти.
"На захід від Кремінної відбувся військо-тактичний "фурор" від русак*в. Новоприбулий підрозділ знову залетів на штурм своїх позицій, БМП-2 покосила багато "ворогів", а потім її хтось знищив", — розповів він.
За інформацією Бунятова, бій був дуже гарячим, а окупанти-штурмовики навіть змогли закріпитися на відбитих позиціях.
"Дуже пекельний був бій, але окупанти — молодці, закріпилися на позиціях, навіть наша арта не змогла допомогти "союзникам", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Лиманському напрямку на Луганщині в районі Діброви російські окупанти вирішили захопити свої ж позиції. Вони штурмували їх і наробили купу своїх 200-х і 300-х.
Раніше поблизу Авдіївки на Донеччині, російські окупанти хотіли захопити вигідні позиції, але заблукали, і їх захопили бійці Сил оборони.