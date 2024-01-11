Південна Корея оголосила розробку новітнього літака раннього попередження

Новий проєкт побудують на базі цивільного бізнес-джета Bombardier Global 6500. Він себе вже зарекомендував як відносно дешева та ефективна платформа.

Повітряні сили Південної Кореї поповняться новітніми літаками нового покоління, який розроблять на базі бізнес-джета. Про це повідомляє Defence Blog.

Корейська компанія AEW&C на чолі з американським L3Harris розробить новий літак раннього повітряного попередження та контролю. Виробника L3Harris називають ключовим гравцем у сфері оборонних технологій має досвід постачання різних літаків Р-3СК та Р-3С й програми RC-800 Baekdu.

Розташування обладнання в літаку Фото: L3Harris

Новий літак для Південної Кореї розроблять на базі цивільного бізнес-джета Bombardier's Global 6500. Він себе зарекомендував як надійна та відносно дешева платформа для створення літака для РЕБ чи раннього виявлення. Американська L3Harris буде відповідати за радіолокаційне обладнання. Для цього створять антенні решітки для раннього виявлення повітряних цілей, а також систему постановки радіоелектронних перешкод.

До розробки також доєднається ізраїльська компанія IAI/ELTA, яка встановить на літак алгоритми штучного інтелекту. Це має дозволити автономно ідентифікувати цілі та окреслити рівень їхньої загрози. Перші два літаки мають зібрати в Техасі, інтегрувати радар мають в Ізраїлі. Третій та четвертий борти виготовлятимуть вже у Південної Кореї на потужностях KAI. Окрім KAI з корейського боку братимуть участь в розробці виробники LIG Nex1 та Ace Antenna.

Тендер літака раннього попередження для Південної Кореї Фото: L3Harris

Нагадаємо, 11 січня ЗМІ писали, що Південна Корея починає серійне виробництво ракет TAipers.

10 січня стало відомо про наміри Південної Кореї почати серійне виробництво винищувача KF-21.