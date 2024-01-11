У мобільної групи ППО під Києвом помітили югославську "зенітку" Hispano-Suiza HS.804 (фото)

HS.804 — одна з модифікацій автоматичної гармати, розробленої іспанською компанією Hispano-Suiza в період після Другої світової війни.

Автоматична зенітна гармата Hispano-Suiza HS.804 калібру 20-мм є на озброєнні української мобільної групи ППО зі складу 243-го батальйону ТрО ЗСУ в Київській області. На це звернули увагу в російському провоєнному Telegram-каналі "Военный осведомитель".

Публікація про систему ППО

Hispano-Suiza HS.820 — автоматична гармата, розроблена іспанською компанією Hispano-Suiza в період після Другої світової війни. Система прийшла на зміну попередній версії HS.404, що широко використовувалася.

У російських ЗМІ припускають, що ЗСУ отримали системи югославського виробництва, які могли надати Хорватія, Словенія або Північна Македонія.

Колишня Югославія в повоєнний період отримала ліцензію на випуск версії 804. Їх застосовували переважно з метою протиповітряної оборони. Але гнучка система гармати давала можливість надавати вогневу підтримку артилерії. Гармати використовувалися проти такої техніки як бронетранспортери, бронеавтомобілі, БМП та звичайного автотранспорту.

Характеристики Hispano-Suiza HS.804

Далекобійність — 5,5 км по наземних цілях, по авіації — 4 км;

висока скорострільність — до 800 пострілів за хвилину.

Гармата Swiss HS.820 у конфігурації HS.666A

Водночас через появу револьверних гармат HS.820 були вже не настільки популярні для протиповітряної оборони порівняно з HS.404.

Версія HS.404 з двома стволами для боротьби з авіацією в ізраїльському музеї ППО

Після поглинання в 70-х роках Hispano-Suiza швейцарською компанією Oerlikon провели ребрендинг усіх озброєнь. HS.820 стала називатися як KAD, тобто Kanone. D — маркування четвертої моделі. Власна гармата Oerlikon 20×128 мм стала KAA (електрична), KAB — газова.

США придбали дещо модифіковану HS.820 як M139. Їх кріпили на різну бронетехніку.

Нагадаємо, що кораблі США та Великої Британії вперше застосували гармату DS-30B проти дронів і ракет Ірану в Червоному морі.

Також повідомлялося про те, скільки можуть відстріляти гармати САУ й танки до заміни ствола. Відомий випадок, коли САУ Pzh 2000 зробила 20 000 пострілів за розрахунку в 4500.