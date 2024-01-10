Кораблі Заходу вперше застосували гармату DS-30B проти дронів і ракет Ірану, — ЗМІ (фото, відео)

За даними журналістів, під час протистояння в Червоному морі британська палубна зенітна гармата на HMS Diamond вперше збивала цілі на близькій відстані. І щонайменше вдруге есмінець задіяв ракети "Морська гадюка".

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Британські та американські військові кораблі в Червоному морі збили 18 дронів і три ракети, якими їх атакували підтримувані Іраном повстанці-хусити. Про це пише The Sun.

Напередодні ввечері, 9 січня, есмінець британського Королівського флоту HMS Diamond і американські військові кораблі спільними зусиллями запобігли найбільшій атаці хуситів на одному з найбільш завантажених морських шляхів у світі.

Військовий корабель у Червоному морі

Представники США заявили, що в рамках "комплексної атаки" були дрони, оснащені бомбами, протикорабельні крилаті ракети та одна протикорабельна балістична ракета.

Повідомляється, що для ліквідації загрози у вигляді 18 БПЛА, двох крилатих ракет і протикорабельної ракети також використовувалися винищувачі F-18. Літаки перебували на авіаносцях: USS Dwight D. Eisenhower, USS Gravely, USS Laboon, USS Mason ВМФ США, а також на британському HMS Diamond.

Кадр, знятий під час атаки в Червоному морі

Останній збив 7 із 18 дронів. Це був щонайменше другий раз, коли есмінець Type 45 застосував ракети Sea Viper. І вперше використав свою палубну зенітну гармату на близькій відстані.

Кадри, зняті під час атаки в Червоному морі

За даними The Sun, команда на борту знищила щонайменше кілька дронів гарматою DS-30B калібру 30 мм. Скорострільність цієї зброї — до 650 пострілів за хвилину, вона може вражати засоби авіації, що швидко летять, на відстані 2,7 км.

Міністр оборони Великої Британії назвав цю атаку з боку підтримуваних Іраном хуситів найбільшою в Червоному морі на сьогодні. Він вважає, що повстанці цілеспрямовано атакували HMS Diamond.

Нагадаємо, що 2 січня стало відомо, що Іран направив корабель, щоб координувати атаки проти Ізраїлю в Червоному морі.

Також повідомлялося, що в КНР представили суперавіаносець Fujian водотоннажністю 100 000 тонн. За відомостями журналістів, флот Піднебесної вже може брати участь в операціях на великі відстані та конкурувати з американським.