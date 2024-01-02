Щоб координувати операції проти Ізраїлю: Іран направив есмінець у Червоне море

Напади єменських бойовиків-хуситів порушили світову торгівлю: великі судноплавні компанії обирають довший і дорожчий маршрут навколо африканського мису Доброї Надії, а не через Суецький канал.

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ВМС Ірану направили есмінець у Червоне море у складі флотилій, які беруть участь у регулярних місіях у міжнародних водах. Про це повідомило іранське агентство Tasnim.

Есмінець Alborz, який діяв як військове судно 94-ї флотилії ВМС Ірану, у понеділок, 1 січня 2024 року, перетнув Баб-ель-Мандебську протоку і увійшов у Червоне море. Його завдання, як стверджує агентство, "координувати військово-морські операції в Індійському, Тихому й Атлантичному океанах".

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Про посилення присутності Військово-Морських сил Ірану в міжнародних водах лідер Ісламської революції аятола Сеєд Алі Хаменеї говорив ще в листопаді 2022 року. Пізніше він також наголосив на необхідності посилення бойових спроможностей та оборонної техніки Військово-морського флоту, продовження навігації у віддалених і міжнародних водах.

Насправді, як стверджують міжнародні експерти, як-от видання Politico, цей крок фактично робить Іран учасником кризи, що продовжує розвиватися в Червоному морі і до якої причетні підтримувані Іраном єменські хусити.

Ситуація в Червоному морі

Нагадаємо, що 9 грудня збройне угруповання хуситів у Ємені, що діє за підтримки Ірану, заявило, що блокуватиме проходження Баб-ель-Мандебською протокою на шляху до Суецького каналу всіх кораблів із будь-яких країн, які прямують до Ізраїлю. У межах цієї заяви було здійснено серію атак по цивільних кораблях ракетами і дронами, були також спроби брати їх на абордаж.

Остання спроба бойовиків-хуситів напасти на контейнеровоз Maersk Hangzhou за допомогою ракетного обстрілу була зафіксована 30 грудня торік. Це спонукало компанію Maersk призупинити всі рейси через Червоне море.

Напади єменських бойовиків-хуситів порушили світову торгівлю: великі судноплавні компанії обирають довший і дорожчий маршрут навколо африканського мису Доброї Надії, а не через Суецький канал, через який проходить близько 12% світової торгівлі.

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США, які розпочали операцію Operation Prosperity Guardian, ще 19 грудня заявили, що понад 20 країн зголосилися брати участь у зусиллях із захисту суден у водах Червоного моря недалеко від Ємену. Однак напади тривають, і союзники США неохоче приєднуються до коаліції, причому майже половина з них не заявляють про свою присутність публічно.

Водночас єменські хусити продовжують тероризувати комерційне судноплавство і створюють зону напруженості в Червоному морі.

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Військовий корабель і кілька комерційних суден США 3 грудня зазнали нападу в Червоному морі з боку Ємену. Підтримувані Іраном хусити часто атакують кораблі в регіоні, запускають безпілотники і ракети по Ізраїлю.

11 грудня проіранські проксі атакували БПЛА французький фрегат у Червоному морі і запустили з перервою у дві години безпілотники по фрегату Languedoc. Екіпаж корабля застосував зенітні комплекси для захисту.