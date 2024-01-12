Мобілізація в Україні: чи дає інвалідність батьків право на відстрочку

За словами юриста, особа має право на відстрочку від мобілізації за умови, що в сім'ї немає працездатних (повнолітніх, не пенсіонерів, не інвалідів) братів чи сестер на догляд за батьком чи матір'ю.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні введено загальну мобілізацію, але деякі військовозобов'язані можуть отримати відстрочку. Про це розповів юрист Андрій Топчій.

За його словами, відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" відтермінування отримують особи, які мають чоловіка (дружину) або одного з батьків, а також батьки чоловіка (дружини), які є інвалідами I або II групи, за умови, що в них немає інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону забезпечувати їхнє утримання.

Таким чином, особа має право на відстрочку від мобілізації за умови, що відсутні працездатні брати чи сестри, які могли б піклуватися про батька чи матір.

Крім того, за словами юриста, такі громадяни мають право на виїзд за кордон тільки в присутності родичів з інвалідністю відповідних груп і за наявності підтверджувальних документів.

Так, для перетину кордону важливо оформити такий пакет документів:

свідоцтво про народження військовозобов'язаного;

пенсійне посвідчення інваліда;

паспорти зі спільною адресою реєстрації.

Юрист також зазначив, що нині на кордоні також потрібне підтвердження від військкомату про відстрочку, яке має бути у відповідному військово-обліковому документі.

Нагадаємо, адвокат Руслан Ткаченко розповів Фокусу, що представники ТЦК і СП можуть заходити на приватні території для того, щоб вручити повістку. Однак вони не можуть проникати в будинок без згоди людей, які там проживають.

Також повідомлялося про те, коли можна не з'являтися в ТЦК після отримання повістки. Є три випадки, за яких військовозобов'язані можуть не прийти в ТЦК, навіть якщо отримали повістку. Щоб підтвердити ці причини, знадобляться довідки та інші офіційні документи.