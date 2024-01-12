Додаткова мотивація: у Львові виплачуватимуть премії по 50 тисяч грн новобранцям ЗСУ

Відповідне рішення, за словами мера Андрія Садового, ухвалили на засіданні виконкому. Премію у розмірі 50 тисяч гривень він назвав додатковою мотивацією та підтримкою захисників.

Кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та підрозділами морської піхоти, виплачуватимуть 50 тисяч гривень. Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Рішення ухвалили сьогодні на відповідному засіданні Виконкому. Мер наголосив, що це додаткова мотивація та підтримка для українських захисників.

"50 тисяч гривень від громади Львова", – заявив Садовий.

Мобілізація в Україні – підготовка до служби

В Україні й надалі триває загальна мобілізація. Боєць 24-ї ОМБр В'ячеслав Журба дав пораду чоловікам, як підготуватися до служби в армії. З його слів, якщо людина виявила бажання служити в певній бригаді, то може зібрати речі та звернутися до ТЦК самостійно. Він наголосив на тому, що є ротації. Усе залежить від напрямку, наявності особового складу, але потрібно розуміти, що в лавах українського війська служать не тільки піхотинці.

Нагадаємо, 7 січня артилерист з "Вовків Да Вінчі" висловився про мобілізацію в Україні та попередив про небезпеку, які можуть виникнути під час війни. З його слів, потрібно мобілізуватися, щоб не втратити країну. На тлі обговорення мотивації для захисту своєї землі боєць закликав згадати Другу світову війну. Зі слів воїна, мобілізація дуже потрібна, тому що бійців меншає і тих людей, які є зараз на фронті, потрібно замінювати. Через кілька місяців вони повернуться до армії, але їм потрібен відпочинок.