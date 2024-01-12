"Це дає надію": Україна витіснила російський флот на південний схід Чорного моря, — Буданов

За словами глави ГУР Кирила Буданова, північна частина Чорного моря перебуває під контролем України, як і газовидобувні платформи.

Регулярні напади на Чорноморський військово-морський флот РФ змусили окупантів відступити в південно-східну частину регіону для відновлення нормального судноплавства України. Північна частина тепер перебуває під контролем України. Про це повідомив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Le Monde.

За його словами, українські війська постійно атакують військовий флот і портові споруди ЗС РФ.

"Тому росіянам поспіхом довелося перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчирі на окупованій території Грузії", — сказав він.

Згідно з його заявою, північну частину Чорного моря, включно з газовидобувними платформами, контролює Україна.

"Морські експортні маршрути, що мають величезне значення для нашої економіки, знову активні, незважаючи на наявність ризиків", — зазначив Буданов.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України нагадав про проведення перших висадок українських військових на території тимчасово окупованого Криму 2023 року, що викликало здивування, оскільки дехто раніше вважав такі операції неможливими.

"Це дає надію — особливо українцям на півострові, які вже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки", — повідомив він.

Нагадаємо, 10 січня в партизанському русі "Атеш" розповіли про виявлення місця розташування російських військових у Чорноморському в тимчасово окупованому Криму. Окупанти облаштували свою базу на старому винзаводі, який давно перебуває в неробочому стані. На території бази було виявлено до п'яти одиниць КамАЗів, машину зв'язку "ГАЗ-66" і УАЗик.

3 січня в "Атеш" повідомили, що виявили радіолокаційну станцію ЗС РФ у Севастополі, що в Криму. За інформацією партизанів, це могла бути мобільна радіолокаційна станція виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів на середніх і великих висотах 55Ж6М "Небо-М".