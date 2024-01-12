Припустилися помилок: РФ хотіла проголосити 2023-й "переможним" роком, — ГУР

За словами глави розвідки Кирила Буданова, російські війська не мають реальних військових успіхів, а виготовлені ними снаряди низької якості.

Ракетні атаки, здійснені Росією, можуть бути пов'язані з прагненням країни проголосити 2023 рік як "рік перемоги". Про це повідомив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Le Monde.

Але, за словами Буданова, наступи ЗС РФ не супроводжуються реальними військовими успіхами, оскільки окупанти часто припускаються помилок, а вироблені ними снаряди мають низьку якість, незважаючи на збільшення їхньої кількості.

За його твердженням, причина проведення ракетних ударів Росією наприкінці 2023 і на початку 2024 року є досить банальною.

"Їм хотілося якомога швидше оголосити минулий рік переможним і перейти до наступного", — зазначив керівник ГУР.

При цьому він заявив, що РФ так і не домоглася військових успіхів, адже їхня зброя неточна, хоч і виробляється у великій кількості.

"Ми негайно відправили їм нашу відповідь. Метою були їхні військові об'єкти", — сказав Буданов.

Раніше повідомлялося, що 29 грудня комбриг ЗСУ розповів про ймовірність глухої оборони у 2024 році. За словами командира 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Петра Горбатенка, багато українців хочуть, щоб війна закінчилася якомога швидше, але це може призвести до ще більших жертв.