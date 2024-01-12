Сили оборони відвоювали біля Вербового півкілометра території, — Федоров

За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, на Запорізькому напрямку захисники відбивають атаки противника та "протистоять російській армії в надскладних умовах".

Українські військові продовжують боротьбу з російськими окупантами та просуваються на фронті. У районі Вербового Запорізької області Сили оборони відвоювали у ворога півкілометра території. Про це у пʼятницю, 12 січня, повідомив міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

"Наші воїни протистоять російській армії в надскладних умовах. Пам'ятаємо про це і максимально допомагаємо ЗСУ", — наголосив він.

За словами Федорова, на Запорізькому напрямку захисники відбивають атаки противника. Так, неподалік Вербового Сили оборони відвоювали у росіян півкілометра території.

"На Запорізькому напрямку Сили оборони відбивають ворожі атаки. Неподалік Вербового відвойовано у ворога півкілометра території", — йдеться у повідомленні.

Ситуація поблизу Вербового 12 січня/Deep State

Нагадаємо, у грудні 2023 року видання NYT писало, що американські та українські військові шукають нову стратегію, щоб протистояти РФ в Україні, оскільки контрнаступ ЗСУ у 2023 році не приніс бажаних результатів.

Також 29 грудня комбриг ЗСУ розповів про ймовірність глухої оборони у 2024 році. За словами командира 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Петра Горбатенка, багато українців хочуть, щоб війна закінчилася якомога швидше, але це може призвести до ще більших жертв.