Бойовий дрон-"піхотинець" знищив позицію окупантів шквальним вогнем (відео)

За інформацією аналітиків Military Journal, дрон 5-ї штурмової бригади працював по російським окупантам у районі Бахмута.

Українські захисники направили бойового дрона на позицію російських загарбників та ліквідували її. У Facebook 5-та окрема штурмова Київська бригада повідомила подробиці.

На відео можна побачити, що досвідчені бійці керують технікою. Згодом дрон наближається на певну відстань та відкриває вогонь.

Захисники не вказали, у якій саме локації відбулися події. Вони наголосили на тому, що унікальні технології успішно втілюються в новітніх розробках наших винахідників і допомагає бійцям на полі бою.

"Фантастичне майбутнє вже настало", – йдеться у дописі.

За інформацією аналітиків Military Journal, дрон 5-ї штурмової бригади працював по російським позиціям у районі Залізнянського. Це Бахмутський напрямок.

Фото: Deep State

Унікальні технології ЗСУ

Міноборони у вересні дозволило застосовувати українську турель "ШаБля". Фахівці повідомили, що допустили до експлуатації одразу три зразки модулів "ШаБля". Вони застосовуються для ведення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили противника, боротьби з легкоброньованою технікою та вогневими позиціями ворога.

У ЗМІ 18 грудня показали бойовий катер, який захищає Київ від атак РФ. Російські військові можуть прокладати маршрути ракет та дронів через річки, аби ускладнити роботу українських радарів. У Дніпрі регулярно чергують бійці на бойовому катері. Від початку зими Росія посилила обстріли Києва та інших міст України. Катер Військово-морських сил ЗСУ щоночі захищає столицю від російських атак, тоді як вдень екіпаж проводить бойові навчання.

Нагадаємо, 12 січня біля Куп'янська бригада з Волині зайняла позиції росіян за підтримки танка та БМП CV-90. Злагоджена робота підрозділів дозволила отримати результат на полі бою, де загарбники втратили облаштовані траншеї та окопи.