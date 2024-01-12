Мобілізація 2024: чи можна оскаржити рішення військово-лікарської комісії

Оскарження рішення військово-лікарської комісії є правом військовозобов'язаного або військового. У разі незгоди з рішенням ВЛК необхідно своєчасно подати скаргу до вищої комісії або до суду.

В Україні в період воєнного стану мобілізації підлягають військовозобов'язані від 18 до 60 років, які не мають права на відстрочку і визнані придатними до виконання обов'язків за постановою військово-лікарської комісії (ВЛК). Якщо військовозобов'язаний або військовий не згоден з рішенням ВЛК, він має право оскаржити його двома шляхами: у вищій ВЛК або в суді. Про це пишуть адвокати Ірина та Владислав Леонови.

Оскарження постанови ВЛК у вищій ВЛК

Для оскарження постанови ВЛК у вищій комісії необхідно подати скаргу до Центральної військово-лікарської комісії (ЦВЛК). Скарга повинна містити такі відомості:

причину оскарження;

копію рішення ВЛК, яке оскаржується;

документи, що підтверджують незгоду з рішенням ВЛК.

ЦВЛК може прийняти рішення про проведення повторного або контрольного медичного огляду.

Оскарження постанови ВЛК у суді

Для оскарження постанови ВЛК у суді необхідно подати позовну заяву до окружного адміністративного суду. У позові необхідно вказати такі відомості:

усі наявні обставини справи, з якими не згоден заявник;

документи, що підтверджують незгоду з рішенням ВЛК.

За необхідності можна додати завірену нотаріально копію довідки про обставини травми.

Важливо зазначити, що при оскарженні постанови ЛФК у суді рішення ЛФК не зупиняється. Тому разом із позовною заявою необхідно подати заяву про забезпечення позову, в якій просити суд зобов'язати призупинити рішення ВЛК до ухвалення рішення суду.

Строки оскарження постанови ВЛК

Строк для оскарження постанови ВЛК у суді становить:

3 місяці з дня вручення відповідного рішення за результатами розгляду заяви про оскарження постанови;

6 місяців з дня, коли особа дізналася про вчинення порушення, тобто з дня винесення відповідної постанови ВЛК.

Відстрочка від виряджання на службу

У разі оскарження постанови ВЛК у вищій ВЛК або в суді, військовозобов'язаний або військовий може отримати відстрочку від виряджання на службу.

Для цього необхідно подати заяву до ТЦК, у якій зазначити, що постанову ВЛК оскаржено і що очікується рішення вищої ВЛК або суду.

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