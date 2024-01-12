"Можна не чекати на повістку": в ТЦК пояснили мобілізаційні заходи "всіма способами"
У військкоматі закликали не "ховатися за спинами" оборонців і не створювати "штучний ажіотаж". У ТЦК нагадали, які мають повноваження в умовах воєнного стану.
В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) висловилися щодо мобілізації в Україні та вручення повісток "усіма способами". Про це відомо з поста пресслужби в соцмережах.
У військкоматі наголосили, що в Україні триває загальна мобілізація населення. Пресслужба наголосила, що військовозобов’язані громадяни з "низькою якістю" виконують свої зобов’язання. Через це військові змушені оповіщати таких осіб "усіма способами", які забезпечують потрібне охоплення.
У ТЦК нагадали, що відповідно до Конституції громадяни України зобов’язані захищати Вітчизну.
Зокрема, в умовах воєнного стану командування може:
- встановлювати особливий режим в’їзду й виїзду;
- обмежувати свободу пересування громадян, іноземців і осіб без громадянства;
- обмежувати рух транспорту;
- перевіряти документи;
- проводити огляд речей, транспорту, багажу, вантажів, службових приміщень і житла громадян.
Також військкомати можуть викликати людину для звірення облікових даних. Її місця реєстрації та проживання тут значення не мають.
В Одеському ТЦК закликали "свідомих" українців "не створювати штучний ажіотаж" і не шукати шляхи ухилення від мобілізації. Тих, хто ховається за спинами воїнів, закликали долучитися до захисників і спрямувати зусилля на перемогу.
"Це можна зробити, не чекаючи на повістку, шляхом самостійного звернення до відповідного ТЦК та СП", — наголосила пресслужба.
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