"Можна не чекати на повістку": в ТЦК пояснили мобілізаційні заходи "всіма способами"

У військкоматі закликали не "ховатися за спинами" оборонців і не створювати "штучний ажіотаж". У ТЦК нагадали, які мають повноваження в умовах воєнного стану.

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) висловилися щодо мобілізації в Україні та вручення повісток "усіма способами". Про це відомо з поста пресслужби в соцмережах.

У військкоматі наголосили, що в Україні триває загальна мобілізація населення. Пресслужба наголосила, що військовозобов’язані громадяни з "низькою якістю" виконують свої зобов’язання. Через це військові змушені оповіщати таких осіб "усіма способами", які забезпечують потрібне охоплення.

У ТЦК нагадали, що відповідно до Конституції громадяни України зобов’язані захищати Вітчизну.

Зокрема, в умовах воєнного стану командування може:

встановлювати особливий режим в’їзду й виїзду;

обмежувати свободу пересування громадян, іноземців і осіб без громадянства;

обмежувати рух транспорту;

перевіряти документи;

проводити огляд речей, транспорту, багажу, вантажів, службових приміщень і житла громадян.

Також військкомати можуть викликати людину для звірення облікових даних. Її місця реєстрації та проживання тут значення не мають.

В Одеському ТЦК закликали "свідомих" українців "не створювати штучний ажіотаж" і не шукати шляхи ухилення від мобілізації. Тих, хто ховається за спинами воїнів, закликали долучитися до захисників і спрямувати зусилля на перемогу.

"Це можна зробити, не чекаючи на повістку, шляхом самостійного звернення до відповідного ТЦК та СП", — наголосила пресслужба.

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