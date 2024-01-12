Можливі штрафи: які послуги українці не зможуть отримати без дозволу ТЦК

Приймати на роботу або зараховувати на навчання військовозобов'язаних дозволяється лише у випадку, якщо вони перебувають на військовому обліку. Перетинати держкордон також необхідно за наявності відповідних документів.

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Військовозобов'язані чоловіки не можуть скористатися певними послугами в Україні без узгодження з ТЦК та СП. Про це повідомив керівник практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Іван Колганов у коментарі "РБК-Україна".

З його слів, чоловік призовного віку без згоди ТЦК стає складніше реалізувати свої права. Зокрема, без військово-облікового документа військовозобов'язані громадяни не можуть влаштуватися на роботу та вступити на навчання.

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Мобілізація в Україні: хто з чоловіків може отримати відстрочку у 2024 році

"Треба звернути увагу, що приймати на роботу або зараховувати на навчання громадянина можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Також і щодо перетину державного кордону є обов'язкова вимога наявності військово-облікового документа", — сказав Іван Колганов.

З його слів, згідно з постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року №1487 "Про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів", приватні та державні установи й організації повинні перевіряти всі документи про військовий облік під час прийому на роботу, в іншому випадку роботодавцю може загрожувати штраф. Зокрема, протягом тижня після прийому на роботу, звільнення, навчання чи його завершення, вони повинні повідомляти ТЦК про зміну облікових даних призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Також чоловік не зможе набути статусу безробітного без військового квитку в центрі зайнятості.

Нагадаємо, юрист Андрій Топчій повідомив, що чоловік може отримати відстрочку від мобілізації через наявність дружини або одного зі своїх батьків чи партнера, які є інвалідами I або II групи. Проте для цього вони не повинні мати інших працездатних осіб, які могли б про них піклуватися.

Юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Діана Тернова розповіла, що відстрочку від призову не надають автоматично. Тому українцям потрібно зібрати пакет документів, написати відповідну заяву та автоматично з'явитися до ТЦК.