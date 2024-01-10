Мобілізація в Україні: хто з чоловіків може отримати відстрочку у 2024 році

Для отримання відстрочки від призову військовозобов'язаним чоловікам потрібно надати низку документів до ТЦК та СП.

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Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації деякі військовозобов'язані чоловіки мають право на відстрочку від призову. Видання "24 Канал" розповіло, кого з чоловіків не можуть мобілізувати до ЗСУ.

Згідно з законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" деякі категорії чоловіків можуть отримати відстрочку від призову, мова йде про:

чоловіків, які утримують троє та більше дітей;

чоловіків, що самостійно виховують хоча б одну дитину;

чоловіків з інвалідністю;

чоловіків, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю І чи II групи;

чоловіків, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина з інвалідністю;

чоловіків, які є опікунами особи з інвалідністю І чи II групи;

чоловіків, родичі яких загинули під час виконання завдань у зоні бойових дій;

заброньованих чоловіків.

Як отримати відстрочку від мобілізації

Військовозобов'язаному чоловікові потрібно надати низку документів до ТЦК та СП. Зокрема, студенти чи наукові працівники повинні надати довідку з ВНЗ чи наукової установи, контракти та інше. Чоловікам, які мають право на відстрочку за станом здоров'я або через догляд за родичем чи дитиною, необхідно надати медичні довідки, висновок МСЕК, документи, які підтверджують стан здоров'я родичів, свідоцтво про народження дитини.

Натомість заброньовані громадяни повинні надати витяг із рішення про бронювання за формою відповідно до додатка 3 Порядку №76, який можна отримати за місцем роботи.

Нагадаємо, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що в Україні збільшилася кількість спроб підроблення документів, за якими чоловіки намагаються виїхати за кордон.

Адвокатка Марія Левченко розповіла, що на жінок з медичною або фармацевтичною освітою може чекати адміністративна відповідальність, якщо вони не стануть на військовий облік.